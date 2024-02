Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Over Mijn Lijk-kijkers geraakt door prognose 23-jarige Eva: ‘Ik krijg geen lang haar meer’

Kijkers zijn na de aflevering van Over Mijn Lijk gisteravond, zoals dat bij iedere aflevering wel gebeurt, wederom aangeslagen. Onder meer doordat de 23-jarige Eva vertelt dat ze niet lang meer te leven heeft.

Over Mijn Lijk is zo’n programma dat je weer met beide benen op de grond zet. De ongeneeslijk zieke Eva (23), Jeffrey (35), Zoë (27), Jegor (31) en Maaike (32) vertellen over hun leven met kanker en de acceptatie met hun overlijden.

Verhalen Over Mijn Lijk raken

Jegor krijgt in Frankrijk de uitslag van een belangrijke scan. Zijn tumor groeit langzaam, wat positief is. Maar genezen zal hij niet. Hij en zijn vriendin Daisy verwachten een kindje samen. Iets waar hij en zijn familie het allermeest naar uitkijken de komende tijd.

De uitzaaiingen van Jeffrey groeien. Hij krijgt een nieuwe behandeling, maar vreest voor de bijwerkingen. „Ik ben niet bang voor de dood, maar wanneer komt het?” Hij hoopt in ieder geval dat hij na de dood zijn opa en oma weer tegenkomt.

Zoë voelt dat haar fysieke toestand achteruitgaat. Ze is heel ziek en heeft niet lang meer te leven. Maar ze blijkt in de laatste fase van haar leven ook nog verliefd te zijn geworden. Tim Hofman ontmoet haar vriend Michael, die ze al sinds haar 15e kent. Aan tafel met hem en Zoë haar ouders bespreken ze deze laatste fase. Ze leven vooral in het nu en dat Zoë af en toe stiekem een sigaretje rookt, dat is dan maar zo.

Eva krijgt slechte prognose

Eva krijgt tijdens een telefoontje van de arts te horen dat de MRI van haar hoofd niet goed is. Waarna ze in tranen uitbarst. De tumoren in haar longen groeien en ze heeft uitzaaiingen in haar hoofd.

Dat betekent dat ze een chemokuur moet ondergaan, iets waar Eva heel erg tegenop ziet. Daarnaast moet ze er rekening mee houden dat het nu bergafwaarts met haar gaat.

Samen met haar vriend zoekt ze een plekje uit in een herdenkingsbos. „De helft van mijn as op deze plek en de helft van mijn as bij Matthijs.” Tijdens het uitzoeken van het plekje vertelt Eva over haar slechte prognose. Ze ziet op tegen de chemo, maar ook op tegen het feit dat ze straks geen haar meer heeft. Ze realiseert zich dat haar haar nooit meer tot de huidige lengte zal groeien. „Want die levensverwachting heb ik niet meer.”

De dokters verwachten dat als de chemo aanslaat, Eva nog een jaar te leven heeft. En dan volgen er opnieuw tranen. „Ik heb niet heel vertrouwen in de chemo. En ik haat chemo.” Als Hofman haar vraagt hoe ze graag herinnerd zou willen worden door haar dierbaren, antwoordt Eva: „Als een lachebekkie.” En zowel vriend Matthijs als Hofman beamen dat ze dat is.

Over Mijn Lijk-kijkers geraakt

Kijkers zijn geraakt door de verhalen. Ze leven mee met Eva en haar vriend Matthijs, die het slechte nieuws moeten verwerken. Het feit dat ze de gevreesde chemo moet ondergaan en de levensverwachting voor haar nog maar een jaar is, raakt het kijkerspubliek. En ondanks tranen en ontroering loven kijkers alle deelnemers. „Ik sta er veel te weinig bij stil. Maar je mag echt blessed zijn als je gezond mag zijn”, schrijft een kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Dan ben je 23, moet je aan de gevreesde en gehate chemotherapie en is je perspectief: geen lang haar meer. Wat een verdriet. #Eva #overmijnlijk — Vincent Brouwer 🏍🏀🚘 (@vincentbrouwer) February 6, 2024

Dan ben je 23, moet je aan de gevreesde en gehate chemotherapie en is je perspectief: geen lang haar meer. Wat een verdriet. #Eva #overmijnlijk — Vincent Brouwer 🏍🏀🚘 (@vincentbrouwer) February 6, 2024



Ik heb een hekel om uitslagen via de telefoon te krijgen. #eva #overmijnlijk — Romy Online (@OnlineRomy) February 6, 2024

Ik heb een hekel om uitslagen via de telefoon te krijgen. #eva #overmijnlijk — Romy Online (@OnlineRomy) February 6, 2024



Ach, Eva….. 😢🥺 wat is het toch zo oneerlijk allemaal 💔 en wat doet Tim het weer mooi ❤️#OverMijnLijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 6, 2024

Ach, Eva….. 😢🥺 wat is het toch zo oneerlijk allemaal 💔 en wat doet Tim het weer mooi ❤️#OverMijnLijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 6, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En dan sta je zelf met je lief een plekje uit te zoeken in het herdenkingsbos😢 En probeer je toch met al het slechte nieuws te blijven lachen, en dingen zo te regelen zoals je het wilt😢 Hartverscheurend die dappere, krachtige Eva😢❤️ #overmijnlijk — Esther Hollenberg (@ehollenberg) February 6, 2024



Zoe is verliefd geworden in de laatste fase van haar leven❤️ Wat fantastisch voor haar, en wat boffen zij en haar vriend met elkaar❤️ #overmijnlijk — Esther Hollenberg (@ehollenberg) February 6, 2024

Zoe is verliefd geworden in de laatste fase van haar leven❤️ Wat fantastisch voor haar, en wat boffen zij en haar vriend met elkaar❤️ #overmijnlijk — Esther Hollenberg (@ehollenberg) February 6, 2024



Wat mooi dat Zoë in deze fase van haar leven nog verliefd is geworden en dat die liefde beantwoord is. #overmijnlijk #oml — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) February 6, 2024

Wat mooi dat Zoë in deze fase van haar leven nog verliefd is geworden en dat die liefde beantwoord is. #overmijnlijk #oml — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) February 6, 2024



Carpe diem, carpe diem. Ik sta er veel te weinig bij stil, maar je moet echt blessed zijn als je gezond MAG zijn. 💔❤️🙏🏼 #OverMijnLijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 6, 2024

Carpe diem, carpe diem. Ik sta er veel te weinig bij stil, maar je moet echt blessed zijn als je gezond MAG zijn. 💔❤️🙏🏼 #OverMijnLijk — Romy⚽️🤘🏼 (@missxromy2) February 6, 2024



Gewoon even geen woorden…zó onder de indruk van alle deelnemers, hoe ze ermee omgaan, wat voor impact kanker heeft…

Ècht 🥹#overmijnlijk #oml — 𝕊𝕪𝕝𝕧𝕚𝕒 (@SylsLife) February 6, 2024

Gewoon even geen woorden…zó onder de indruk van alle deelnemers, hoe ze ermee omgaan, wat voor impact kanker heeft…

Ècht 🥹#overmijnlijk #oml — 𝕊𝕪𝕝𝕧𝕚𝕒 (@SylsLife) February 6, 2024

Je kijkt Over Mijn Lijk terug via NPO Start.

