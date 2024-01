Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sterke Zoë in Over Mijn Lijk: ‘Mijn vriend ging vreemd toen ik een chemokuur had’

27 jaar was ze, Zoë uit Over Mijn Lijk. Vrolijk, fanatiek, energiek, maar deze dame uit Lisse had ook een lijf met botkanker. Zoë woonde weer bij haar ouders, maar niet alleen om de ziekte. Ze vertelde er in de aflevering van gisteravond aan presentator Tim Hofman heel sterk en open over.

Hofman volgt in de tiende reeks van Over Mijn Lijk vijf zieke jongeren die, voor zolang dat nog gaat, iets van hun leven willen maken. Dat gold ook voor Zoë. De kijkers zagen vorige week bij de start van het programma echter haar crematie al, uit maart 2023.

Volop in het leven in Over Mijn Lijk

De andere vier proberen nog volop in het leven te staan, zo bleek gisteren maar weer. Neem Maaike (32, moeder van een tweeling, melanoomkanker), die alles op alles zet tijdens een waterpolowedstrijd. Jegor (31, hersentumor) heeft geen idee hoe lang hij nog heeft. Daarom is hij aan zangles begonnen. Jegor wil nog dingen doen die hij misschien anders nooit gedaan zou hebben.

Prachtige beelden waren er gisteravond van de Tilburgse studente Eva (23, longkanker). Zij trouwde met haar Matthijs en aan het einde van de aflevering verraste het echtpaar de gasten totaal met een nogal bijzonder dans. Jeffrey (35, eigenaar van een loodgieter- en installatiebedrijf, darmkanker) kwam deze keer niet aan bod en zien we de komende weken terug.

Zelf de rouwkaart samenstellen

Terug naar die sterke Zoë, die aan de keukentafel haar rouwkaart samenstelt. Ze ziet er op dat moment fit uit, maar wandelend met haar hond en Tim Hofman vertelt ze dat zij aan haar lichaam voelt dat ze misschien nog maar een maand of drie te leven heeft. Over Mijn Lijk-kijkers weten dan dat het nog krap vijf maanden duurt voor Zoë sterft.

Tim Hofman zal zich bij het stellen van vragen soms vast ongemakkelijk voelen, maar hij stelt ze wel. Hij gaat bijvoorbeeld op Zoë in als zij zegt: „De hond heb ik met mijn ex gekocht toen we samenwoonden. Toen werd ik natuurlijk ziek. Hij ging vreemd toen ik een chemokuur had. Het ging toen uit en ben ik weer bij mijn ouders gaan wonen. En heb ik de hond lekker meegenomen.” Typisch Tim Hofman: „Oh, je zat echt in Komt Een Vrouw Bij De Dokter.”

Geen ruimte om bezig te zijn met iemand die vreemgaat

„Het was wel pittig”, geeft Zoë toe. „En toch fijn dat het zo is gegaan ofzo. Ik had toen meer ballen dan ooit. Ik hoorde in de ochtend dat ie vreemd was gegaan en in de avond heb ik het uitgemaakt. Die ballen had ik niet gehad als ik gewoon gezond was geweest.” Hofman: „Jij had er helemaal geen ruimte voor?” Zoë: „Nee, ik dacht ‘ik moet ziek zijn, ik moet overleven’. Ik had geen ruimte om bezig te zijn met iemand die vreemdgaat.”

„Hoe gaat dat eigenlijk, date jij nog een beetje?”, is de Over Mijn Lijk-presentator nieuwsgierig. Zoë: „Ik heb wel veel gedatet en op Inner Circle gezeten. Daar kan ik wel een boek over schrijven. Ongeneeslijk ziek en daten, ja dat is wel een dingetje.”

Harde uitspraak in Over Mijn Lijk

Hofman: „Geef eens wat highlights? Of lowlights…” Zoë: „Ik had een tijd een date met een arts. Dan zou je denken: die weet waarover je het hebt en kan zich inleven in jou. Drie weken na de eerste date kreeg ik mijn tweede diagnose, maar hij wist wel dat ik ziek was geweest. Die zei gewoon keihard ‘we kunnen het leuk hebben for the time being. Maar als er iemand anders op m’n pad komt, ga ik daarvoor, want op jou kan ik niet bouwen’. Dat zijn harde uitspraken als je net drie dagen daarvoor te horen hebt gekregen dat je doodgaat.” Hofman: „Pfoooo…”

De presentator weer: „Dekt dat een beetje de tendens als het gaat om daten en ziek zijn? Is dat hoe mensen reageren?” Zoë: „Nee, niet allemaal. Maar ik merk wel dat het nu heel erg lastig is om te daten met iemand. ‘Hoi, ik ben Zoë. Ik ben ongeneeslijk ziek en heb nog maar een paar maanden te leven. Maar ik wil je graag beter leren kennen’. Die behoefte is er echter wel. Je hebt de behoefte om lekker tegen iemand aan te kruipen en een filmpje te kijken. Ja, het is heel lastig.”

Je kunt Over Mijn Lijk terugkijken via de speciale website van BNNVARA.

