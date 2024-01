Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Jeffrey breekt in Over Mijn Lijk bij bekleden van eigen doodskist: ‘Dit gun je geen enkel kind’

In Over Mijn Lijk worden de hartverscheurende moment aaneengeregen. Gisteravond waren kijkers weer tot tranen toe geroerd toen de 36-jarige Jeffrey samen met zijn gezin zijn eigen doodskist ging bekleden.

Jeffrey (36) heeft uitgezaaide darmkanker. Hij is getrouwd met Trudy, vader van Max en Merel.

Jeffrey bezig met afscheid regelen in Over Mijn Lijk

In een video-update vertelt Jeffrey tussen neus en lippen door dat er nog een uitzaaiing bij is. Elke scan krijgt hij weer slecht nieuws, maar daar wil hij niet al te veel stil bij staan. Dat houdt niet in dat hij helemaal niet bezig is met de dood. Zolang hij dat nog kan, wil hij zelf dingen regelen voor zijn afscheid.

Met zijn gezin reist hij af naar Noordwijk om zijn doodskist te bekleden. Jeffrey heeft samen met Laura, die gepersonaliseerde grafkisten maakt, een ontwerp gemaakt dat bij hem past. De kopse kanten en de deksels zijn door Jeffrey zelf bedacht, de zijkanten door zijn door de kinderen gemaakt. „Als papa er niet meer is, gaat hij daar in”, legt Trudy uit aan hun dochter Merel.

„Ik wil begraven worden naast mijn opa”, vertelt Jeffrey tegen Tim Hofman. „Ik had altijd het idee om het iets anders te doen. Een kist met een grote middelvinger erop.” De presentator antwoordt dat het hem niet verbaast en de twee moeten lachen. „Het is indrukwekkend”, vindt Jeffrey. „Misschien gek om te zeggen, maar wel vet.” Hij reageert nuchter op Tims opmerking dat het zijn ‘nieuwe bed’ is. „Uiteindelijk komt iedereen een keer in dat bedje. Of iets anders. Het is heftig, maar het is de realiteit.”

„Ik vind het altijd zo tastbaar worden, heb je dat niet?”, vraagt Tim. „Ik ben nog niet met dat moment bezig”, zegt Jeffrey daarop. „Ik ben weer bezig met een nieuw seizoen van de voetbal, wat weer bijna gaat beginnen.”

‘Moeilijk om te zien’

Hij geeft even later toe dat het pittig is dat de kinderen erbij zijn. „Misschien is het vanavond een slechte nacht voor de kinderen. Het is heftig. De kist van pappa wrappen, dat doet niemand, denk ik.”

Tim is benieuwd hoe bewust zoon Max zich van de realiteit is. „Heel bewust”, denkt Jeffrey. „Een beetje te.” Dan krijgt hij het te kwaad. „Gewoon lastig met alles, joh. Met school, thuis. Hij is boos, driftig.”

De presentator vraagt zich af hoe je dat moet doen als ouder. „Ja, vertel het me maar. We hebben nu een rouwtherapeut. Die is pas geweest. We hebben wat handvaten gekregen. We doen het heel goed, zegt ze. Hij heeft het gewoon heel moeilijk ermee. Het is heel moeilijk om te zien ook.” Ook maakt Jeffrey zich zorgen over hoe het zal gaan als hij er niet meer is. „Als iemand mij kan vertellen dat dat goed gaat, dan is het voor mij goed.”

Zelf hij zijn ziekte een plekje gegeven. „Misschien heel hard, maar het is zoals het is. Ik ben drukker met dit soort dingen, dan met mezelf. Je gunt dat geen enkel kind, dat ze dit meemaken. Maar hij kan wel later zeggen: ik heb hier met mijn pappa meegeholpen.”



Die stoere, sterke en liefdevolle papa Jeffrey die breekt als hij het over zijn zoontje heeft die het zo moeilijk heeft met papa’s ziekte en (aankomend) overlijden😢 Hartverscheurend😢 #overmijnlijk #oml — Esther Hollenberg (@ehollenberg) January 30, 2024



Jeffrey staat heel stoer te vertellen tot Tim vraagt of hij wel eens nadenkt over zijn kinderen, die zullen opgroeien zonder hem. Dan breekt hij. Wat heftig. #overmijnlijk #oml — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 9, 2024



Jeffrey die alleen maar bezig is met “als ik er niet meer ben”. Het is hartverscheurend. Het is het enige dat hem als mens lijkt te emotioneren. Voor de rest alleen maar zorg voor zijn gezin, wat een kracht. #overmijnlijk — Vincent Brouwer 🏍🏀🚘 (@vincentbrouwer) January 30, 2024



Je eigen doodskist maken, samen met je kinderen…… Ik ben effe klaar#OverMijnLijk — LangeToepie (@LangeToepie) January 30, 2024

Je kunt Over Mijn Lijk terugkijken via NPO Start.

