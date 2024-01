Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoë geeft ontroerende afscheidsspeech in Over Mijn Lijk: ‘Stel niks uit wat je graag wilt’

Veel kijkers moesten gisteravond tijdens de derde aflevering van Over Mijn Lijk een traantje wegpinken. De 27-jarige Zoë, die vorig jaar overleed aan uitgezaaide botkanker, gaf daarin een aangrijpende speech aan haar vrienden en familie.

Vorige week maakte Zoë veel los toen ze vertelde dat haar vriend tijdens de chemokuur vreemdging.

Afscheidsfeest van Zoë in Over Mijn Lijk

In de nieuwste aflevering is te zien dat Zoë een ‘vier mijn leven’-feest geeft. Wekenlang is ze samen met haar familie alles aan het voorbereiden. Om zich in een glamoureuze jurk te kunnen hijsen, moet ze de pijn op de koop toe nemen. Vooraf wordt Zoë flink opgedoft en praat ze met Tim Hofman. „Ik wil het eigenlijk geen afscheidsfeest noemen. Ik wil met iedereen vanavond het leven vieren. Ondanks dat het eigenlijk ergens wél afscheidsfeest is. Ik heb niet de energie om apart dingen met mensen te doen, dus verzamel ik alle mensen bij elkaar.”

Weten mensen wel dat het een soort afscheid is?, vraagt Hofman zich af. Dat bevestigt Zoë. „Ook mensen die wat verder weg staan weten dat het weleens de laatste keer zou kunnen zijn dat ze me zien. Ik zal zelf heel vrolijk zijn vanavond en ik zie het ook echt als een feest. Tuurlijk mag er verdriet zijn, want het is ook een heel verdrietig iets.”

De ouders van Zoë zien het ook als een warme dag in een koude periode. „Het is een leuk en positief iets. Op de achtergrond is het wel aanwezig, waar je het voor doet. We hadden liever een bruiloftsfeest georganiseerd.”

Indrukwekkende speech

Zoë heeft voor het feest een speech geschreven voor haar vrienden, familie en collega’s. Ze begint met zeggen hoe dankbaar ze is dat iedereen er is. „Deze avond is geen afscheidsavond, maar we vieren het leven van ons allemaal. Het is tenslotte niet iets vanzelfsprekends, dat is iets waar je elke dag weer dankbaar voor moet zijn.”

„De afgelopen drie jaar was een rollercoaster. Vijf nachten ziekenhuis, zes ambulanceritjes, acht keer eerste hulp, een zware operatie, vijf pittige ingrepen, veertien chemokuren en vijf bestralingen. Een tijd die zeer angstig en pittig was, maar verder heb ik wel mooie momenten gehad. Mama maakte de ziekenhuiskamer gezellig met sfeerlampjes en interieurspray en zo kwamen wij als gezin deze zware tijd door. Tot april 2021. Deze dag vergeet ik nooit meer. Toen kwam er heel anders nieuws. De kanker is terug en ze kunnen er niets meer aan doen. Met dat nieuws moeten we het doen. Vanaf die dag hangt er een grijs wolkje boven ons hoofd. Toch schijnt het zonnetje elke dag door dat grijze wolkje heen.”

„Ik merk dat ik elke dag bezig was met bedenken waarom dit mij moest overkomen. Maar daar ben ik een aantal weken geleden mee gestopt. De tijd die ik besteed aan de waaromvraag, kan ik beter besteden aan genieten en de mensen van wie ik houd. Alles is een levensles en zo moet die van mij gaan.”

‘Elke dag gelukkig en dankbaar’

„Ik merk om me heen dat het leven veelal maakbaar wordt gemaakt. Iedereen wil van alles. Zo snel en zo veel mogelijk. Mensen hebben honderden doelen en wensen en vergeten vaak naar de belangrijkste twee doelen te streven: gelukkig zijn en gezond blijven. Zoals ik maar één doel heb, en dat is beter worden. Ik kan zeggen dat ik gelukkig ben en dat ik elke dag weer dankbaar ben voor de mensen om mij heen. In het speciaal mijn ouders, die er 24/7 voor mij zijn.”

„Hoe leef je je leven als je weet dat je lichaam je in de steek laat? Daar is helaas geen handboek voor, behalve lief voor mezelf zijn en het leven als één groot cadeau zijn. Ik wil jullie daarom ook meegeven: stel niks uit wat je graag wilt en wat binnen je macht ligt. Wees lief voor elkaar, want iedereen heeft liefde nodig. Leef het leven zoals dat voor jou goed voelt. En wanneer keuzes aan je knagen en angst je belemmert te kiezen, durf jezelf dan af te vragen: wat heb ik echt te verliezen? Volg het pad van je eigen dromen en niet andermans verwachtingen. Proost en vanavond vieren we feest!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat was weer een heftige #OverMijnLijk #OML … 🥺 Leef je mooiste leven! ❤️ Dankjewel lieve Zoë. Rust zacht… de hemel is een prachtige ster rijker.. 🥺 #RipZoë — @Lisa (@LvAPictures) January 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Onvoorstelbaar hoe krachtig en moedig Zoe is met haar “vier mijn leven” feest dat toch ook wel een afscheidsfeest is geeft ze toe😢 Dat je dat zo kunt, afscheid nemen bij leven…. En je tegelijkertijd druk maken of je in je jurk past… Wat een kanjer❤️ #overmijnlijk — Esther Hollenberg (@ehollenberg) January 23, 2024

Je kunt Over Mijn Lijk terugkijken via NPO Start.

