Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Betaal jij te veel huur? Dat zou zomaar eens zo kunnen zijn (en daar kun je iets aan doen)

Verhuurders in de vrije sector profiteerden de afgelopen jaren van de krapte op de woningmarkt en vragen regelmatig te veel huur. Maar dat kan niet meer zomaar, door de Wet Betaalbare Huur. Maar huurders lijken nog niet altijd goed op hoogte te zijn dat ze huurverlaging kunnen aanvragen.

Een krappe woningmarkt en prijzige koop- en huurwoningen. Dat is nu eenmaal de situatie in Nederland. En daarom kan het ook zo zijn dat een verhuurder wellicht profiteert van deze situatie en te veel huur vraagt.

Hugo de Jonge dient wetsvoorstel huurwoningen in

Onderzoeksplatform Follow the Money kaart namelijk aan dat meer dan 140.000 huurders te veel geld betalen aan hun huisbaas. En dat terwijl ze huurverlaging kunnen afdwingen. 13.000 huurders waren zo pienter om dat wel te doen en bespaarden samen bijna 6 miljoen euro aan huur.

Demissionair woonminister Hugo de Jonge stuurt vandaag het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer wat betreft de te hoge huren. De Jonge vervult overigens momenteel twee rollen in Den Haag. Want naast Volkshuisvesting kreeg hij ook al de portefeuilles Koninkrijksrelaties en Binnenlandse Zaken toegeschoven.

Wet Betaalbare Huur

De Jonge is de initiatiefnemer van de Wet Betaalbare Huur. Een wet waar beleggers en verhuurders van gaan steigeren. Het idee van de wet is dat de huurprijzen in de vrije sector een maximum krijgen. Vragen verhuurders te veel huur voor wat een woning waard is, hangt hen een boete van 22.500 tot 90.000 euro boven het hoofd. Het ministerie schat dat op die manier alle sociale- en middenhuurwoningen een huurprijs van minder dan 1000 euro per maand zullen hebben.

De huurprijs wordt straks bepaald op basis van een woningwaarderingsstelsel. Waarin oppervlakte, de WOZ-waarde en het energielabel worden meegewogen.

Te veel huur betalen vrije sector

In Nederland zijn 2,6 miljoen huurwoningen. Het grootste deel daarvan is in handen van woningcorporaties, maar 284.000 zijn van particuliere verhuurders. Die laatste groep vraagt nogal regelmatig te veel geld voor een huurwonig. Volgens een berekening van FTM zouden huurders van deze woningen samen jaarlijks 250 miljoen te veel betalen.

Maar huurders die te veel betalen, kunnen via de huurcommissie huurverlaging afdwingen. En het overgrote deel van deze zaken werd tot nu toe gewonnen door de huurders. Gemiddeld daalde de huur van klagende huurders met 148 euro (al ging het in sommige gevallen om bijna 2000 euro), aldus Follow the Money. Toch zetten nog niet veel huurders deze stap.

Huurverlaging aanvragen

Maar waarom niet? Volgens het ministerie van Volkshuisvesting weten huurders niet altijd dat dat een huurwoning een maximale huurprijs heeft of zijn zij niet bekend met de huurcommissie. Maar ook angst voor de reactie van de verhuurder speelt kennelijk mee.

Want een rechtszaak met jouw huisbaas? Daar wordt de onderlinge relatie natuurlijk niet gezelliger op. Daarnaast werden er de afgelopen jaren veel tijdelijke huurcontracten aangeboden. „Als deze huurders hun zaak winnen bij de Huurcommissie, kan de huisbaas het tijdelijke contract uitzitten en daarna een andere huurder zoeken aan wie hij de oude (te hoge) huurprijs kan vragen”, aldus FTM.

Reacties