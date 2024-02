Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel te doen om Omtzigt bij Humberto, waar hij antwoord geeft op een cruciale vraag

Pieter Omtzigt is op dit moment één van de meest besproken mensen van ons land. Hij gaf gisteren aan te stoppen met de formatie, omdat hij ‘schrok’ van informatie over de financiën van de overheid. In de media geeft hij weinig antwoord op vragen, maar hij schoof gisteren wél aan bij talkshow Humberto. En alleen al de manier waarop hij dat deed, doet de wenkbrauwen fronsen.

Op het binnenhof was Omtzigt zelf ineens nergens te bekennen en zijn mede-NSC’ers gaven geen antwoord op vragen van aanwezige journalisten. Bij Vandaag Inside gisteren zei Merel Ek dat politiek verslaggever Sam Hagens daarom maar ‘met gierende banden’ naar de Humberto-studio was gegaan, in de hoop Omtzigt te kunnen spreken. Nu is duidelijk dat dat niet lukte:



Als je geen zin hebt in vragen na een talkshow, dan laat je de taxi zo dicht mogelijk tot de deur rijden. #Omtzigt #formatie #Humberto pic.twitter.com/g18pWpZGOj — Sam Hagens (@SamHvNL) February 6, 2024

Pieter Omtzigt schuift aan bij Humberto

Omtzigt gaf als reden voor zijn terugtrekken uit de formatie dus de financiën. De overheid komt namelijk geld tekort om aan sommige verkiezingsbeloftes te voldoen en Omtzigt zegt daarover: „NSC wil onder geen enkel beding beloftes maken aan Nederlanders, waarvan zij van tevoren weet dat dit loze beloftes zijn die de komende kabinetsperiode niet waargemaakt kunnen worden. Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen.”

Humberto Tan komt nog eens terug op zijn reden om te stoppen. „We praten over financiën, we praten over brieven, we praten over zogenaamde inhoud. Maar eigenlijk, wat we aan de buitenkant steeds gevoeld hebben, is een gebrek aan vertrouwen in elkaar.” Omtzigt: „Dat kan ik me voorstellen.” Humberto: „Maar is dat gevoel gerechtvaardigd? Is het een gevoel, of is het een feit?” Daarop noemt Omtzigt dat de sfeer ‘niet elke dag geweldig’ was. „Maar dat is ook niet erg bij een formatie. Je hebt verschillende punten, je wil je eigen ding doen. Het is soms lastig, maar dat is niet erg, daarom blijf je aan tafel zitten.”

Volgens Tan is het echter wél erg. „Ik denk het te lezen in deze brief die u schrijft aan de leden (de andere formerende partijen, red.). ‘Bestaanszekerheid bouw je niet met luchtkastelen’. Dat woord, luchtkastelen, is niet voor niets gekozen. Dat is gebaseerd op de inhoud van de anderen.” Omtzigt noemt echter dat het probleem toch echt de financiën zijn, die zijn niet toereikend voor wat bijvoorbeeld NSC wil bereiken.

Nieuwe verkiezingen?

Nu de formatie is gestopt, zijn er meerdere opties. Eén daarvan is het houden van nieuwe verkiezingen. Is dat een optie?, wil presentator Tan van Omtzigt weten. Die komt het een resoluut antwoord: „Dat is op dit moment zeker geen reële optie. Je zorgt ervoor als politici dat je een manier vindt, en dat is ook waarom ik gezegd heb ‘deze ronde is ten einde’.” Hij noemt ook dat 2012 de eerste formatiepoging was waarbij het niet eerst een keer mis ging. „Wees ook even realistisch dat het in verhouding in Nederland heel normaal is om te kijken, opnieuw te wegen, wat lukt er? Hadden we dat iets sneller kunnen doen? Daarop is mijn antwoord met terugwerkende kracht ‘ja’.”

