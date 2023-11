Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Special bij Op1 over de zorg: ‘Niets doen? Dan rijden we recht op het ravijn af’

Vergeet de zorg niet! Dat was gisteravond de rode draad van een speciale uitzending van talkshow Op1. Charles Groenhuijsen en Carrie ten Napel verruilden het Hilversumse Mediapark voor het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). De reden: het zorgpersoneelstekort is enorm. Wat is er nodig om weer meer handen aan het bed te krijgen?

In het ‘tv-ziekenhuis’ van Op1 zijn honderden verpleegkundigen, verzorgenden en studenten aanwezig met dat dringende appèl aan de politiek: vergeet de zorg niet. Wijzend naar deze mensen zegt presentatrice Carrie ten Napel: „Zij zetten de zorg op één, deed de politiek dat ook maar.” Groenhuijsen: „De waardering is hoog, maar de betaling laag en het ziekteverzuim hoog. Liefst 155.000 verpleegkundigen stopten vorig jaar.”

Nood aan de man dus in de zorg. Metro licht enkele meningen in Op1 uit, van de talloze die gisteravond langskwamen. In de talkshow ging het een dag eerder ook al over de zorg. Toen was er een clash tussen Rob Jetten van D66 en Lilian Marijnissen van de SP.

‘In de zorg gewoon weer doorgegaan zoals altijd’

Martin Schalij van de Raad van Bestuur gaat in op het personeelstekort: „We hebben heel veel gemotiveerde medewerkers, maar je ziet dat de afgelopen jaren natuurlijk waanzinnig zwaar zijn geweest (corona, red.). We hebben daar te weinig aandacht voor gehad, vind ik, en zijn weer gewoon doorgegaan zoals we altijd werken. Je ziet dat bij veel mensen nu wel een beetje de grens bereikt is. Het is dus heel belangrijk dat iedereen die hier nu zit en die bij ons werkt, dat we die behouden.”

Verpleegkundige Myranda van de Bovenkamp over het verschil tussen eerder en nu: „Tijd, we hadden meer tijd. Om bijvoorbeeld een kopje koffie met iemand te drinken, wat persoonlijke aandacht. Het is nu complexer geworden. Mensen willen meer, mensen vragen ook meer en het beroep is minder aantrekkelijk. Vroeger hadden we zat personeel. Dan moesten we zelfs kijken van ‘goh, wie gaat er werken?’. Veel minder mensen willen nu in de zorg werken, terwijl het zo’n mooi beroep is.”



Ziekte in de zorg: vinkentering

Carrie ten Napel vraagt aan de LUMC-zaal wie „er last heeft van administratief gedoe”. Vele handen, de meeste eigenlijk, gaan omhoog. Verpleegkundige Ingrid vertelt aan de Op1-tafel dat ze het administratieve gedoe ‘de vinkentering’ noemt. „Ja, ik kom uit Rotterdam. We moeten ons overal voor verantwoorden en daarom vinkjes zetten. En daar hebben wij gewoon een teringhekel aan.” „Hoe vaak moet dan dan?”, wil Ten Napel weten. Ingrid: „Ieder kwartier? Weet ik het.” De eerdergenoemde Myranda is er een één derde van haar werktijd aan kwijt.

Verpleegkundige Daphne Nobels werkt al 45 jaar in de zorg en vertelt in Op1 dat zij dit jaar voor het eerst ging demonstreren op het Malieveld in Den Haag. „Omdat ik denk dat het nu niet meer goed gaat komen en de politiek de ernst van de situatie niet in wil zien. Ik wil ze vertellen dat ze ervoor moeten zorgen dat we als maatschappij de zorg gaan dragen en gaan waarderen. En ervoor zorgen dat iedereen over dertig jaar nog zorg kan krijgen, als dat nodig is. Ik heb daar absoluut geen vertrouwen in.”

Heel negatief en toch ook iets positiefs

Gaat het echt mis in de zorg? Aad de Groot van DSW Verzekering is weinig hoopvol. Hij zegt in de speciale Op1: „Als we nu niets doen, dan rijden we op een ravijn af. We zitten al met z’n allen in die auto en langzamerhand denk ik ‘niemand geeft een zwieper aan dat stuur om het ravijn te vermijden’. We hebben een verdubbeling van het aantal ouderen en een toenemende zorgvraag. De zorgvraag wordt complexer (…). Ik vind het erg dat er vanavond niemand uit de politiek aanwezig is, want we gaan echt op dat ravijn af.”

Was er dan helemaal niets positiefs over de zorg in Op1 te horen? Oud-ziekenhuisbestuurder en hoogleraar Marcel Levi, die zelf lang in Engeland werkte, probeerde het toch maar even. „Het piept en het kraakt en er is veel op aan te merken. Maar we kunnen denk ik, gelukkig, nog steeds zeggen dat we één van de beste zorgstelsels van de wereld hebben. Niet omdat het hier nou allemaal zo geweldig is, maar omdat ze in het buitenland natuurlijk ook deze problemen hebben. Dan wint Nederland toch echt op een heleboel van dit soort punten.

