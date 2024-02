Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvoedvraag: ‘Mijn kinderen eten bijna niks, zal ik ze zelf laten kiezen wat we eten?’

Kinderen opvoeden gaat soms gepaard met lastige situaties en ouderlijke zorgen. Daarom beantwoordt Laura Saija, hoofdredacteur van Famme en J/M Ouders én moeder van drie kinderen, wekelijks speciaal voor Metro een opvoedvraag van ouders. Deze week een vraag van Renee: ‘Mijn kinderen eten bijna niks, zal ik ze zelf laten kiezen wat we avondeten?’

Laura schiet te hulp.

„Hi Laura,

Ik ben moeder van drie tieners en ik heb elke dag gedoe tijdens het avondeten. Ik krijg namelijk altijd opmerkingen over het eten dat ik klaarmaak. Ik denk erover om mijn kinderen zelf te laten kiezen, zodat ik van het gezeur af ben. Maar ik ben bang dat ze dan alleen maar voor ongezonde dingen gaan. Mijn man, die vroeger alles moest eten wat zijn moeder maakte, vindt dat we hetzelfde moeten doen om onze kinderen te leren gevarieerd te eten.

Ik snap het belang van gevarieerd eten, maar die constante opmerkingen over mijn kookkunsten maken het lastig. Ik zit nu in de knoop over wat te doen – geef ik mijn kinderen volledige vrijheid, dwing ik ze om te eten wat de pot schaft of zoek ik een compromis? Ik ben benieuwd hoe ik hiermee om moet gaan en hoe ik het avondeten voor iedereen wat aangenamer kan maken.

– Renee”

Het antwoord

Hi Renee,

Ik snap dat de constante opmerkingen over het eten dat je klaarmaakt het plezier van het avondmaal kunnen verpesten. De kinderen zelf laten kiezen is dan wel een makkelijk weg. Het is belangrijk om de voorkeuren van de kinderen te respecteren en gezonde eetgewoonten te stimuleren.

Je kunt wel een compromis sluiten. Je kunt bijvoorbeeld een wekelijkse ‘keuzeavond’ instellen, waarop ze mogen bepalen wat er op tafel komt, maar wel binnen de grenzen van een uitgebalanceerde maaltijd. Dit geeft de kinderen een gevoel van autonomie en kan het ‘gezeur’ verminderen.

Blijf ook met je kinderen praten over het belang van gezonde voeding en betrek ze bij het bereidingsproces. Misschien ontdekken ze nieuwe smaken en worden ze meer betrokken bij het kiezen van gezonde opties.

Succes!

Groetjes Laura

