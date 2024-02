Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Na mijn scheiding telde alleen mijn kind, maar er komt zoveel op je af’

Een scheiding hakt er flink in, zeker als er kinderen in het spel zijn. Emoties nemen de overhand en de financiële kant van het uit elkaar gaan, vormt een hinderlijke bijkomstigheid. Terwijl het wel belangrijk is om alles goed te regelen. Enige hulp daarbij is wel zo prettig, zo ondervond ook de nu 51-jarige Tjeerd.

“Zo’n acht jaar geleden gingen mijn ex en ik uit elkaar. Het huwelijk stelde weinig meer voor en eigenlijk was ons zoontje van destijds 6 de enige reden dat we nog bij elkaar waren. Die situatie was natuurlijk onhoudbaar”, zegt Tjeerd.

Maar ook al is de relatie uitgeblust, uit elkaar gaan is toch nog een hele stap. “Ik vond het vreselijk”, zegt de Noord-Hollander eerlijk. “Niet voor mijzelf, maar voor ons kind. Die was zó verdrietig toen we het vertelden. Als ik aan die dikke tranen denk, krijg ik weer dat rotgevoel in mijn buik en kan ik zelf wel janken. Ik heb me echt jarenlang schuldig gevoeld, vond alles zielig. Als het hem niet lukte om zijn schoentje aan te doen, brak m’n hart alweer. Het was allemaal de schuld van zijn vader en moeder.”

Gezamenlijk aangifte

Ondertussen moest er natuurlijk ook op financieel vlak het een en ander worden geregeld. “Wij waren getrouwd, hadden daardoor bijvoorbeeld samen een zorgverzekering en deden gezamenlijk aangifte als fiscale partners bij de Belastingdienst”, zegt Tjeerd. “Dat moest natuurlijk anders. Ik had nooit met dat bijltje gehakt, sowieso deed mijn ex altijd alles wat financiën betrof.”

Tjeerd vroeg eens om zich heen bij vrienden, maar het werd al snel duidelijk dat weinig mensen kaas hadden gegeten van deze materie. “Uiteindelijk heb ik gewoon naar de Belastingdienst gebeld. Super vriendelijke lui. Het werd mij duidelijk dat ik mijn voorlopige aanslag inkomstenbelasting moest aanpassen aan de nieuwe situatie, zodat ik niet te veel of te weinig belasting zou betalen. En dat gold ook voor mijn ex-partner. Ik heb dat toen met behulp van een financieel adviseur geregeld. Bij de Belastingdienst vertelde een vriendelijke meneer me ook nog dat ik recht had op inkomensafhankelijke combinatiekorting omdat mijn ex en ik co-ouderschap waren overeengekomen. Ik had daar echt nog nooit van gehoord, maar het scheelde me een hoop geld.”

Voldoen aan verplichtingen na scheiding

Achteraf vindt Tjeerd het nogal suf dat hij zich zo weinig in de financiën had verdiept. “Daardoor vielen een hoop dingen me nogal rauw op mijn dak. Ik zag rekeningen binnenkomen waarvan ik echt dacht ‘wat is dit nou weer?’. Mijn aandacht ging vooral uit naar mijn zoontje, ik besteedde ieder vrij uurtje aan hem. Hij was het belangrijkste! Maar ja, dat kun je wel mooi zeggen, de instanties hebben daar vrij weinig mee te maken. Je moet natuurlijk gewoon aan je verplichtingen voldoen.”

Het telefoontje naar de Belastingdienst was voor Tjeerd de eerste stap naar financiële zelfstandigheid. “Ik ben me er nu bewuster van dat ik zaken moet regelen en weet dat als er iets in mijn situatie verandert, ik ook naar die voorlopige aanslag van de Belastingdienst moet kijken. Misschien ga ik wel weer trouwen, je weet het nooit. Met mijn kind gaat het in ieder geval prima. En doordat wij hem allebei altijd op de eerste plaats hebben gezet, is het contact met mijn ex ook goed gebleven. Soms moet je jezelf en je boosheid maar even wegcijferen in het belang van je kind. Dat heeft echt geholpen om de verhoudingen goed te houden.”

Meer over de voorlopige aanslag

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting is een aanslag van de Belastingdienst die veel mensen ieder jaar in december of januari ontvangen. Het is een schatting van hoeveel inkomstenbelasting je in het lopende belastingjaar terugkrijgt of juist moet betalen. Deze schatting is gebaseerd op de meest recente inkomensgegevens waarover de Belastingdienst beschikt. Bijvoorbeeld je voorlopige aanslag van 2023 of de laatste definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Als je situatie verandert – zoals na een scheiding – kan dat ook gevolgen hebben voor de hoogte van de bedragen die je terugkrijgt of moet betalen. Check daarom de gegevens van de voorlopige aanslag goed en bekijk of deze nog kloppen voor beide partners in de nieuwe situatie.

Op de website van de Belastingdienst vind je alle informatie over de voorlopige aanslag. Gebruik het online formulier ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ op Mijn Belastingdienst. Vul je gegevens in en neem de wijzigingen daarin mee. Als je je wijzigingen hebt doorgegeven, ontvang je meestal binnen 6 tot 8 weken een nieuwe voorlopige aanslag. Als je nog geen voorlopige aanslag hebt, kun je er eenvoudig één aanvragen op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag.

Regelen na scheiding

Wil je weten wat je nog meer moet regelen na een scheiding? Vul dan de scheiden-checklist in op belastingdienst.nl/scheiden en zie wat nog meer goed is om te regelen in jouw situatie voor je belastingzaken.

In samenwerking met Belastingdienst

Reacties