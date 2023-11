Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers dolblij na onverwachte twist tijdens reünie Boer Zoekt Vrouw

De reünie van Boer Zoekt Vrouw was gisteravond om te smullen. Er bleek namelijk tóch iets moois te zijn ontstaan tussen boer Haico en Ellen en dat deed het hart van veel kijkers sneller kloppen.

De 43-jarige Haico heeft een melkveebedrijf in Denemarken.

Haico, Ellen en Jasmijn in Boer Zoekt Vrouw

Haico stuurde na het laatste gesprek de verliefde Ellen naar huis, ten faveure van de veel jongere Jasmijn. Op X waren de rapen gaar na deze keuze, want kijkers snapten er helemaal niets van. Vorige week zagen we hoe hun uitstapje in Denemarken heel erg stroef verliep. „Niet om aan te zien eigenlijk”, schreef Metro.

De vonken spatten er allesbehalve vanaf en dus is het geen wonderlijke verrassing dat Haico alleen bij de reünie verschijnt. Met presentatrice Yvon Jaspers blikt hij terug op het avontuur. Hij legt uit dat zijn gevoel op een gegeven moment sterk naar Jasmijn neigde. „Zij had mij op dat moment wel echt in haar greep. Ik vond haar heel leuk. Met Ellen was het ook super gezellig, daar kon ik mee lachen. Maar ik voelde net ietsjes meer voor Jasmijn op dat moment en dan moet je ook eerlijk zijn.”

‘Verliefd zijn doe je met twee mensen’

Tijdens de citytrip liep het allemaal anders. „Het liep niet soepel”, geeft Haico toe. Ondanks dat Jasmijn twijfels had, hoopte Haico nog dat het goed zou komen. „Misschien omdat ik toch wel een beetje verliefd was. Ik heb groot ingezet op hoop. Maar ja: verliefd zijn doe je wel met twee mensen. De twijfel van Jasmijn was misschien groter dan ik had gedacht. Ik weet dat Ellen ook wel echt gek van mij was, maar mijn ogen waren gericht op Jasmijn en dan zie je niet alle dingen meer helder.”

Ondanks dat zijn avontuur met Jasmijn op een deceptie uitliep, gaat het goed met hem. „Ik heb met alle drie de dames nog goed contact. Maar er is er één waarmee ik ietsjes meer contact heb. Ik heb weer contact gezocht met Ellen en dat is fijn.” Jaspers moet zich na deze onthulling vasthouden aan haar stoel en vraagt zich af wat dit betekent. „Wat het betekent, vind ik nog moeilijk te zeggen en daar ben ik nog heel voorzichtig in, maar we hebben leuk contact. We gaan kijken of het tot iets leidt.”

Daten plus

Als klap op de vuurpijl komt Ellen even later binnen lopen. „Blijkbaar is het toch leuker dan gewoon een koffietje drinken?”, vraagt Jaspers. „Koffietje drinken duurde zeven uur, dus ik denk dat het wel iets meer was”, gniffelt Ellen. De twee zijn officieel aan het daten. „We kennen elkaar natuurlijk wel al een beetje, dus het is daten plus.”

Kijkers reageren extatisch op het nieuws. „Voor een Nederlands EK- of WK-doelpunt juich ik doorgaans minder hard dan voor de boodschap dat Haico en Ellen het samen gaan proberen”, schrijft een dolenthousiaste kijker.



Hoe zit het met de andere kandidaten van Boer Zoekt Vrouw?

Richard was nogal huiverig was voor het vegetarische leven van Robin, maar de twee blijken nog steeds samen te zijn. Ook bij Claudia en Paul straalt het geluk er vanaf. Dat leek bij Piet en Anke ook het geval te zijn, maar die zijn niet meer samen. Wel zijn de twee nog goede vrienden. Anke heeft ontdekt borstkanker te hebben en heeft dus even iets anders aan haar hoofd.

Ook Bernice, die geen van de mannen koos voor een citytrip, komt in de aflevering nog even voorbij. Ze zegt tegen Jaspers nog steeds alleen te zijn. Wel is ze zelfverzekerder geworden en gaat ze toch nog een keer in de brieven duiken.

Je kunt Boer Zoekt Vrouw terugkijken via NPO Start.

