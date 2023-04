Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ridouan Taghi en advocaat Inez Weski slepen staat voor de rechter: ‘Moest Taghi dood eindigen?’

De beruchte topcrimineel Ridouan Taghi sleept, samen met zijn advocaat Inez Weski, de Nederlandse staat voor de rechter. Waarom? Zij beschuldigen de staat van een vermeend plan om Taghi in Dubai te ontvoeren of om te leggen.

Taghi is dé hoofdrolspeler in het Marengo-proces en inmiddels een gevreesd man uit de Nederlandse onderwereld. Zijn advocaat Inez Weski laat vandaag weten dat de topcrimineel een rechtszaak aanspant tegen de Nederlandse overheid. „Moest Taghi dood eindigen in het zand van het hete Dubai?”, vraagt de advocaat zich af in een verklaring. Weski schroomt niet om de gedachte toe te laten, dat de staat zo’n soort plan bekokstoofde.

Advocaat Michael Ruperti zou deze vermeende plannen aan het licht hebben gebracht. Hij is de advocaat van militair Sil A, een bijfiguur in het Marengo-proces. A. zou door twee collega’s van Korps Commandotroepen over de vermeende afrekening geïnformeerd zijn. Zijn collega’s zouden A. verteld hebben over gesprek met officier van justitie en vertegenwoordigers van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD. A. wordt zelf verdacht van drugssmokkel.

In dat gesprek zou de Nederlandse overheid een plan gesmeed hebben om de destijds voortvluchtige Taghi, die in Dubai zat, te ontvoeren en te doden. Weski heeft de procureur-generaal van de Hoge Raad opgeroepen het handelen van het OM in deze kwestie te onderzoeken. Taghi heeft aangifte gedaan van uitlokking van moord of poging tot ontvoering in opdracht van het OM.

OM ontkent beschuldigingen

Het openbaar ministerie laat vandaag weten dat de beschuldiging van Taghi en zijn advocaat niet kloppen. „Het Openbaar Ministerie heeft op geen enkel moment overwogen Ridouan Taghi te ontvoeren, uitschakelen of zelfs vermoorden”, aldus de officier van justitie vandaag.

Taghi (45) werd eind 2019 opgepakt in Dubai en binnen enkele dagen overgebracht naar Nederland. Weski heeft al vaker aandacht gevraagd voor de manier waarop de arrestatie van haar cliënt is gegaan. Hij zou daarbij mishandeld zijn. Weski vreest ook nu nog voor de veiligheid van haar cliënt. „We weten niet of de moordplannen nu nog bestaan.”

Tegen Taghi is een is een levenslange gevangenisstraf geëist. Volgens het OM is hij betrokken als opdrachtgever bij meerdere moorden en moordpogingen. Het Marengo-proces is nu in de laatste fase. De uitspraak staat op 20 oktober gepland.