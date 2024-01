Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maja kreeg fillers van een niet bevoegd persoon: ‘Ik kon de filler uit mijn lippen knijpen’

Een groot deel van de aanbieders van fillerbehandelingen is niet geregistreerd als arts, blijkt uit onderzoek van Pointer. Terwijl dat wel zou moeten. Bij Maja Nikolski pakte het injecteren van fillers helemaal verkeerd uit. „Mijn lippen konden het eigenlijk niet aan.”

Aan je uiterlijk sleutelen is de laatste jaren steeds meer genormaliseerd. Een spuitje hier en daar is allang niet meer alleen voorbehouden aan de grootste celebraties. Dat zorgt er ook voor dat er tal van aanbieders zijn die, zonder daar bevoegd voor te zijn, de lucratieve dienst aanbieden.

Niet-artsen plaatsen fillers

Zo ontdekte Pointer dat niet-artsen, voornamelijk schoonheidsspecialisten, volop fillerbehandelingen op social media aanbieden. Dat zijn behandelingen om bijvoorbeeld lippen of lijntjes in het gezicht op te vullen.

Het onderzoeksprogramma onderzocht negentig accounts die op sociale media zulke diensten aanboden. Bij negentien daarvan bleek de persoon die de fillers injecteert niet in het BIG-register geregistreerd te staan als arts. En in Nederland is dat een vereiste om de fillers te mogen injecteren.

Twee milliliter fillers in lippen

Dat kan voor vervelende of soms zelfs gevaarlijke complicaties zorgen. Zo liet Maja Nikolski een behandeling uitvoeren bij iemand die ze via via kende en die ook geen arts was. „Zij adviseerde mij twee milliliter tegelijkertijd te injecteren. Eén milliliter in mijn bovenlip en één in mijn onderlip. Het was zoveel dat mijn lippen het eigenlijk niet aankonden, waardoor ik dus de filler uit mijn lippen kon knijpen.”

Dat was niet alleen pijnlijk omdat de huid onder spanning stond, het had ook gevaarlijk kunnen zijn, legt Nikolski uit. „In principe was het altijd eigenlijk open en had er ieder moment een bacterie binnen kunnen komen.”

Fout geïnjecteerd

Daarna gaat Nikolski naar een bevoegde kliniek. „Om te vragen of ze dat konden fixen.” Dat blijkt lastiger dan gedacht. „Ik heb het driemaal volledig laten oplossen in hoeverre het lukte. Maar de filler was zodanig ver en fout geïnjecteerd dat het zelfs helemaal tot aan mijn neusvleugels terug te vinden was. Na drie keer volledig oplossen bleven er nog verdikkingen bij mijn bovenlip zitten, waardoor de enige oplossing was om nog wat filler bij te spuiten.”

Het spuiten van fillers zonder arts te zijn, is strafbaar in Nederland. Volgens schattingen gaan behandelingen zo’n duizend keer per jaar mis.

Niet-artsen kennen de risico’s niet

„Dat is gevaarlijk”, legt Catharina Meijer uit, cosmetisch arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetische Geneeskunde. „Zij kennen de risico’s niet. Ze weten niet waar ze op moeten letten, ze kennen de anatomie niet, ze hebben te weinig kennis van de producten, ze kunnen geen complicaties behandelen. Ze hebben geen kennis van het hele cosmetische vakgebied.”

