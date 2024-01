Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Australië en Canada schorten steun aan UNRWA op

Australië en Canada hebben hun steun aan de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) opgeschort om Israëlische beschuldigingen tegen medewerkers. Een aantal van hen zou op 7 oktober betrokken zijn geweest bij de aanval van Hamas op Israël.

De Verenigde Staten besloten eerder al hun financiering tijdelijk stop te zetten. Australië is „ernstig bezorgd” over de beschuldigingen, meldt buitenlandminister Penny Wong via X. Ze verwelkomt de reactie van UNRWA. Het agentschap, dat een belangrijke rol speelt bij de hulpverlening in de Gazastrook, heeft de contracten van twaalf medewerkers beëindigd en is een onderzoek gestart.

Canada laat weten de beschuldigingen „extreem serieus” te nemen. Minister Ahmed Hussen van Internationale Ontwikkeling meldt dat de hulp voor UNRWA is gepauzeerd in afwachting van de onderzoeksresultaten. „Mochten de beschuldigingen kloppen, dan verwacht Canada dat UNRWA onmiddellijk optreedt tegen degenen die betrokken waren bij de terroristische aanslagen van Hamas”, verklaart de minister op X.

