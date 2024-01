Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kandidaat komt met één seconde verschil in De Slimste Mens-finale

Een zenuwslopende halve finale van De Slimste Mens gisteravond. Fotograaf Jan Dirk van der Burg was al verzekerd van een plekje in de finale, maar wie daarbij aansluiten was tot in de laatste seconden spannend gisteravond.

Deed hij eerder nog een aandoenlijke onthulling, gisteravond was het maar de vraag of Marco Louwerens voldoende steun aan zijn nog altijd aanwezige knuffelbeer zou hebben. „Ik weet niet of het verstandig is om dit te zeggen, maar ik heb nog steeds een kikkertje”, zei Louwerens in de aflevering van woensdagavond tegen Philip Freriks. „Dat ligt nog steeds, na 57 jaar, naast mijn bed. Héél af en toe, als ik me rot voel of klote voel, dan wil ik hem nog wel eens naast mijn kussen leggen.”

Halve finale Slimste mens geen gelopen race

Want de halve finale van De Slimste Mens was absoluut geen gelopen race. Zo moesten Louwerens, Joes Brauers en Tim Hartog het tegen elkaar opnemen. En voor acteur Brauers was het duidelijk waarvoor hij in De Slimste Mens-studio zat. Toen Freriks hem vroeg of hij liever De Slimste werd of een Gouden Kalf won, antwoorde hij resoluut: „De Slimste.”

Daar komt Brauers nu bijzonder dicht bij in de buurt. In de halve finale liet hij zijn twee medekandidaten al snel ver achter zich. Met 420 punten stoomde hij de Louwerens en Hartog voorbij en kan Brauers zich nu dagwinnaar en tweede finalist noemen.

Bloedstollende minuten

Daarna moesten Louwerens (257 seconden) en Hartog (269 seconden) het met een verschil van twaalf seconden opnemen in de halve finale en dat zorgde voor bloedstollende laatste minuten.

Hun teller liep redelijk gelijk af met vragen over onder andere het Suezkanaal, de Matthäus-Passion, de kettlebell en Andy van der Meijde. Als Louwerens met nog vier seconden op de teller moet passen voor een vraag over de glazen koets, loopt de spanning hoog op en raadt Hartog net zo lang totdat hij dat ene antwoord geeft dat hem in de finale van De Slimste Mens brengt. Als hem dat niet lukt, laat hij de teller tot drie seconden aflopen, net onder Louwerens.

Tactiek naar winst

En die tactiek helpt Hartog naar de een plek in de finale van De Slimste Mens. Als hij een vraag krijgt over Kendrick Lamar, staat hij na één goed antwoord in de finale.

Voor Louwerens een eerlijke winst, zegt hij. „Marco, op Twitter zullen ze ongetwijfeld zeggen dat hij (Hartog, red.) zich op een schandalige manier onder jou heeft laten vallen.” Maar volgens Louwerens is daar geen sprake van. „Dat heeft hij absoluut niet gedaan.”

