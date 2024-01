Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers Stars on Stage merken ‘oneerlijke’ verdeling van punten op: ‘Weer vijf sterren voor vals zingen’

In Stars on Stage nemen BN’ers het tegen elkaar op als echte musicalsterren, maar dit keer niet zoals gewoonlijk, maar als musical-duo’s. Het is dus tijd voor duetten. Kijkers vinden echter dat de punten oneerlijk werden verdeeld.

De sterren in wording moeten nu niet alleen letten op hun eigen zang, dans en acteren, maar ze moeten ook letten op hun duetpartner.

Stars on Stage

Juryleden Albert Verlinde en Paul de Leeuw werden gisteravond in Stars on Stage versterkt door Jim Bakkum en Chantal Janzen. Ook nieuw: de deelnemers kunnen het dubbele aantal sterren verdienen. Ze treden allen namelijk twee keer op.

Deelnemers Emma Heesters en Michel Mulder bijten het spits af met een duet uit Aladdin. „Volgens mij ging het wel goed”, aldus Heesters na afloop. „Het was een wereld van verschil met wat we de afgelopen weken van jullie hebben gezien”, vindt Verlinde. „Echt een goed stel zijn jullie”, aldus De Leeuw. Heesters weet 17 sterren te krijgen en Mulder mag er vandoor gaan met 16.

‘Zo’n vreselijk nummer’

Susanna Klibansky mag zich aan het duet wagen met Gerard Joling. De Leeuw wil na afloop één ding gezegd hebben: „Ik vind dit zo’n vreselijk nummer.” Hij wordt bijgestaan door Chantal Janzen: „Gelukkig, ik ook.” De Leeuw vindt dat Joling het in ieder geval veel beter heeft gedaan dan vorige week. „Het komt zo op acteren aan. Je leert man, echt knap.”

Lisa Loeb voegt zich samen met Glen Faria voor een nummer uit de musicalfilm The Greatest Showman. Het was vanwege de „range en toon” moeilijk voor het duo. „Het was uitdagend”, aldus Loeb. „Ik ben niet kapot van je optreden, maar je mag je lifeline, Lisa die naast je staat, heel dankbaar zijn Glen”, aldus Verlinde. „Ik ben heel trots op je Glen, mag ik dat zeggen?”, concludeert Bakkum. Loeb ontvangt 15 sterren, tegenover 11 voor Faria.

Minimusical

De duetten zijn gedaan en dus moeten de deelnemers beginnen aan een „minimusical” waarbij ze alleen, maar toch samen, een lied ter gehore brengen – en dat doen ze in Stars on Stage op basis van de musical West Side Story.

„Deze ging wél lekker”, vindt Faria achteraf. „De kracht die je altijd hebt, heb je nu ingezet”, aldus Verlinde. De Leeuw richt zich tot Klibansky: „Vorige week gaf ik je geen 5 sterren om je op te fokken. Ik vind de ontwikkeling die je doormaakt echt heel knap. Dat geldt voor jullie allemaal.”

Wie mag blijven in Stars on Stage?

Glen Faria eindigt met 21 sterren. Daartegenover mag Heesters zich kronen tot ‘beste van de aflevering’ met 36 sterren. Dat betekent wel dat Faria aan het einde van de rit de minste sterren heeft weten te bemachtigen. Joling staat een plek achter hem en dus moeten ze nog een nummer zingen.

Het publiek mag kiezen en hun keuze valt op Glen Faria om te laten blijven. Joling is daar heel blij mee, hij wees al die tijd naar zijn tegenstander om op hem te stemmen. „Het was heerlijk om met al deze fanatieke mensen te werken”, aldus Gerard Joling. „Het was een eer om hier te staan.”

‘Ik begrijp de jury echt niet’

Kijkers vonden de deelnemers weer fantastisch in deze aflevering van Stars on Stage, maar merken in het musical-programma ook een opmerkelijke verdeling van de sterren. „De jury kijkt alleen maar naar de zwangere en de nasale”, aldus een kijker die het heeft over Lisa Loeb en Emma Heesters.



Susanna krijgt echt te weinig van de jury, Paul was wel eerlijk over zijn jurering, hopelijk blijft hij eerlijk. Begint me nu een beetje te irriteren. Alleen al omdat zij het zwaarste dansnummer had tijdens het zingen. 💪🎶👍@sklibansky #starsonstage — Lampje💡🌈 (@AccountVanLamp) January 20, 2024



Lisa die weer eens 5 sterren krijgt voor vals zingen #starsonstage — 𝓐mber (@amberdonker13) January 19, 2024



#starsonstage sommige staan alleen maar mooi liedjes te zingen, musical gaat toch om het acteren en dansen erbij… step up the game @RTL4 — Mario Cramer (@mariocramer) January 19, 2024



Precies dat, erger me wezenloos. Susanne kende ik helemaal niet maar vind haar geweldig. Ze zingt, dans, acteert. Nasale Emma heeft nog geen dans gedaan. Michel doet het ook goed maar de jury kijkt alleen naar die zwangere en die nasale #starsonstage — 🔸️Astrid 🙋‍♀️ & Ventje 🐈🔸️ (@itsAssie) January 19, 2024



Zijn dat vooroordelen naar Suzanna? Zij krijgt niet de credits die ze verdient. #starsonstage pic.twitter.com/nWtMj3LPDi — carmen vd linden (@Carli2005Vd) January 19, 2024



Soms begrijp ik die jury echt compleet niet bij #starsonstage want Susanna was bij het eerste duet echt veel beter dan Lisa, maar toch heeft Lisa meer sterren.. huh? 😅😅 — Mika (@mika_ljm) January 19, 2024

Stars on Stage kun je terugkijken via Videoland.

