Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hilarisch: ‘directeurtje’ Marco Louwerens verschijnt na knuffel-onthulling in kikkerpak bij Vandaag Inside

Marco Louwerens, voormalig zenderdirecteur van Talpa, heeft gisteravond onverwachts zijn opwachting gemaakt in Vandaag Inside op SBS6. ‘Directeurtje’ kwam verkleed in een kikkerpak de studio binnen.

Het was tot groot vermaak van Wilfred Genee, Johan Derksen, René van der Gijp en de overige aanwezigen.

‘Directeurtje’ in kikkerpak

„M’n vrouw stond hier net smekend voor de deur: doe het niet, doe het niet, doe het niet!”, zei Louwerens onder meer. Hélène Hendriks vindt het „aandoenlijk” dat Louwerens een knuffel heeft.

De actie was een reactie op de opvallende onthulling die Louwerens eerder deze week deed als deelnemer in de halve finale van De Slimste Mens op NPO 1. Hij vertelde toen dat hij nog altijd een knuffel, een kikkertje, in zijn slaapkamer heeft. „Ik weet niet of het verstandig is om te zeggen”, zei hij erbij. „Als ik me rot of klote voel, dan wil ik hem nog wel eens naast mijn kussen leggen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Ik had in de finale van De Slimste Mens kunnen staan’

Louwerens kwam middenin een onderwerp de studio binnen. Gehuld in een kikkerpak mét kikkersnoepjes. „De redactie belde dat ze een leuk idee hadden voor vanavond”, is het eerste wat ‘directeurtje’ zei. „Een half uur geleden was de finale van De Slimste Mens. Daar had ik in kunnen staan als ik een goed antwoord had kunnen geven op een vraag over een glazen koets.”

„Jullie kunnen allemaal de tering krijgen”, zei Louwerens terwijl hij de studio na een vluchtig moment uit liep.

Vandaag Inside terugkijken kan via KIJK.

Reacties