Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid ten einde raad in Help Mijn Man is Klusser: ‘Overal vliegen en spinnen’

Het nieuwe seizoen van Help, Mijn Man is Klusser start weer zoals van ouds: met een man die door de bomen het bos niet meer ziet, een radeloze vrouw en een bouwval. Sigrid, de vrouw des huizes, woont al veertien jaar lang in een onafgemaakt huis en is dat meer dan zat. „Ik ben er echt klaar mee. Al die beloftes: ik heb de hoop opgegeven.”

De schaamte voor haar huis is bij Sigrid zo groot, dat ze zelfs niet meer de heg snoeit, om te voorkomen dat langslopende mensen de troep in haar tuin zien. „Overal rondom het huis ligt troep. Ik kan hier echt geen mensen ontvangen. Ik denk dat mijn man Chris door de bomen het bos niet meer ziet.”

Help Mijn Man is Klusser

Sigrid woont in het huis met haar vier kinderen en haar man Chris. Al veertien jaar wonen zij in een bouwval. Maar Chris met de chaos confronteren durft Sigrid niet zo goed. „Ik durf Chris hier ook niet goed mee te confronteren, omdat ik bang ben dat het gaat escaleren. Het is hier nooit ontspannen in huis. Iedereen loopt op z’n tenen”, vertelt ze eerlijk aan de Help, Mijn Man is Klusser-presentator John, die lichtelijk geschrokken zijn weg door het huis maakt.

„Er hangen hier overal vliegen en spinnen”, merkt hij op. „Door de zooi heb ik geen zin om op te ruimen en schoon te maken”, geeft Sigrid eerlijk toe.

Finaal verkeerd

Maar niet alleen de chaos in het huis is een probleem voor Sigrid en Chris. Ook met hun huwelijk gaat het niet helemaal lekker. „Ik denk dat dit project finaal verkeerd gaat aflopen, als we niet eerst goed met elkaar gaan praten”, begint John daarom het gesprek.

Sigrid geeft eerlijk toe dat ze bij Chris wil blijven, totdat de kinderen groot zijn. Daarna is het voor haar klaar. „Maar wil je de kinderen dan een schijnhuwelijk geven?”, reageert Chris. „Ik ben niet bang om je kwijt te raken, want je bent een gewoontedier. Het is voor mij te ingewikkeld om bij jou weg te lopen. Waar moet ik heen? Wat doe ik mijn kinderen aan? Ik heb het gevoel dat je net zo goed mijn broer had kunnen zijn”, vervolgt Sigrid.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wake-up call

Schijnhuwelijk of niet: in een videofragment laat John zien dat de kinderen wel degelijk door hebben wat er aan de hand is. Ook omschrijven de kinderen hun vader als een driftige man, iets waar Chris van schrikt. „Dit doet zeer. Ze hebben een vader die als een boeman uit de hoek kan komen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Mag ik ook even zeggen dat ik die man heel anders vindt dan hoe hij voorgespiegeld werd door zijn vrouw? Hij reageert hartstikke goed! #hmmik — KarinMarianne (@karinmarianne84) January 15, 2024

De beelden van de kinderen zijn voor beiden wel een wake-up call. „Ik wil de deur weer langzaam openzetten voor Chris. Ik had de sleutel nog niet weggegooid”, zegt Sigrid voorzichtig. De twee besluiten de schouders eronder te zetten en het huis, en hun huwelijk, nog één laatste kans te geven. En met de hulp van John en zijn klusteam komen ze aardig ver: aan het eind van de Help, Mijn Man is Klusser-aflevering staat het gezin in een waar paleisje, in plaats van een grote bouwval.

Help, Mijn Man is Klusser kijk je terug via Videoland.

Reacties