Lachende baby uit Teletubbies bevallen van eigen baby: ‘Een hele week met jou’

De Britse Jess Smith, die als baby te zien was als het lachende zonnetje in de tv-serie Teletubbies, is onlangs bevallen. Op Instagram deelde Smith, inmiddels 27 jaar oud, een foto waarop ze het handje van haar pasgeboren kind vasthoudt.

„Een hele week met jou”, staat bij de foto geschreven. De Britse maakte in oktober bekend dat ze in verwachting was van haar eerste kindje. Ze heeft de naam van haar baby niet gedeeld.



Teletubbies

In 1996 werd Smith ‘ontdekt’ door de productiemaatschappij achter Teletubbies toen ze in het ziekenhuis was om gewogen te worden. De productiemaatschappij was namelijk op zoek naar baby’s die veel lachten en had de specialist gevraagd een seintje te geven als er lachende baby’s in het ziekenhuis aankwamen.

Smith bleek dé baby te zijn die Teletubbies nodig had. Tot 2001 was zij als het zonnetje te zien zijn het kinderprogramma. „Tijdens het opnemen hield mijn vader een teddybeer achter de camera om me aan het lachen te maken en liet hij een speelgoedraceauto rollen om me naar de camera te laten kijken. Dat werkte duidelijk”, vertelde Smith eerder tegen Entertainment Tonight.

Maar dat het zo’n succes zou worden had niemand verwacht. Jess kreeg ook maar 250 pond en een doos speelgoed voor de klus. Na haar tijd als zonnetje in het kinderprogramma besloot Smith een hele andere weg in te slaan. Ze heeft tegenwoordig een administratieve functie bij een beveiligingsbedrijf en werkt als serveerster.

Buiten de spotlights

Haar kindje wil Smith ook graag buiten de spotlights houden. „We hebben op dit moment geen plannen om haar in de showbizz te stoppen, maar we staan open voor wat er in de toekomst gebeurt.” Wel krijgt haar kleine spruit Teletubbies te zien. „Ze zal naar mijn versie van de Teletubbies kijken”, benadrukt ze. Van Teletubbies zijn namelijk meerdere varianten en spin-offs gemaakt, waaronder zelfs een door Netflix.

