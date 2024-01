Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Good old Ome Willem doet in Op1 ‘deze vuist’ met prins Constantijn: ‘Hij was soms strontvervelend’

Het is maar liefst vijftig jaar geleden dat De Film van Ome Willem op tv verscheen. Toch zijn er verschillende generaties mee opgegroeid, want het bleef jarenlang herhaald. Gisteravond was gold Edwin Rutten op de buis terug, maar nu in talkshow Op1. Met een onvervalste Deze vuist op deze vuist uiteraard.

Voor wie echt denkt ‘waar gáát dit over’: De Film van Ome Willem was een kinderprogramma van de VARA en tussen 1974 en 1989 op tv. Maar liefst 16 seizoenen waren er dus te zien. Ome Willem kwam altijd binnen door een papieren deur, de kinderen op de tribune met ‘hallo rakkers’ en ‘joepie de poepie’ begroetend. Andere personages waren Teun, Toon (een rol van de fameuze in 2020 overleden Aart Staartjes) en August. De huisband heette de geitenbreiers, met bandleider Harry Bannink als ‘grote grijze (plas)geitenbreier’. De wekelijkse vraag: „Lusten jullie ook een broodje poep?”

Kijk, dat waren nog eens overzichtelijke tijden. Dat Edwin Rutten als Ome Willem nog altijd populair is, bleek onlangs ook al in een andere talkshow, Khalid & Sophie. Daar botsten gasten als klimaatactiviste Hannah Prins en ex-politicus Wybren van Haga over allerlei thema’s, maar Ome Willem bracht de boel weer samen met zijn vermaarde liedje Deze vuist op deze vuist.

Ome Willem en ‘joepie de poepie’

In Op1 schoof Rutten aan om over een halve eeuw De Film van Ome Willem te praten. Presentator Sven Kockelmann had er ongetwijfeld de hele dag over nagedacht, maar stelde de vraag der vragen: „Hoe ben je in hemelsnaam ooit bij ‘joepie de poepie’ terechtgekomen?” Edwin Rutten: „Wanhoop.” De andere gasten lachen, maar Ome Willem legt uit: „Ik kwam door die deur en ik zag ze zitten… en ik ga toch niet zeggen ‘dag kinderen’? Ik ga toch ook niet zeggen ‘goeiemiddag’? En ik ga toch ook niet zeggen ‘hallo’? In één klap had ik ‘joepie’, maar toen dacht ik: dat vind ik ook niks. Toen kwam ‘de poepie’.” De tijd die dit verhaal in beslag nam? „Ik heb het nu over twee seconden. Wanhoop!”

Toevoeligerwijze nam Edwin Rutten De Film van Ome Willem al die jaren op in dezelfde studio als waar nu Op1 huist. „Hij is straks weer beschikbaar”, constateert een andere gast, Thomas van Groningen, als verwijzing naar het stoppen van de talkshow.



‘Ome Willem was soms strontvervelend’

Terug naar toen. „Wat is het geheim geweest al die jaren?”, wil Sven Kockelmann weten. Rutten: „Ehm, meesterlijke schrijvers, die zelf ooit 4, 5, 6, 7, 8 jaar zijn geweest en zich dat goed kunnen herinneren. Eén van de grootmeesters van het componeren, Harry Bannink, wat dacht je daar van? Niet kinderachtig zijn. Een fantastische rolverdeling. Dramaturgisch gezien zou ik zeggen Toon streetwise, Teun een vrouwelijk element en August met een grote wijsheid, maar dromerig. En Ome Willem zelve soms een strontvervelende man, sikkeneurig. Maar aan de andere kant eigenlijk ongelooflijk aardig, omdat hij het gevoel had dat hij die kinderziel wel kende. Daar kunnen kinderen zich mee identificeren, alsof het thuis is.”

Metro kan er nog wel aan toevoegen, dat in De Film van Ome Willem altijd, wat we nu noemen, gadgets ontbraken. De tijd stond er altijd stil, waardoor de reeks tot in lengte van jaren kon worden herhaald. Er kwam niet eens een telefoon in voor, waarbij kinderen van later zich zouden afvragen wat dat in hemelsnaam was.



Vijftig jaar geleden kwam ‘De Film van Ome Willem’ voor het eerst op de tv. Geweldig was het. Als je moest plassen, mocht je gewoon naar de wc. Dank @EdwinRuttenNL in retrospectief! pic.twitter.com/HQWEpznCxe — Sander de Hosson (@shossontwits) January 15, 2024

Met de prins aan tafel

Prins Constantijn (van 1969) zat in Op1 om over innovaties te praten, maar hij kreeg natuurlijk de vraag ook voorgelegd of hij naar De Film van Ome Willem had gekeken. „In 1989 niet meer”, klinkt het gevatte antwoord. „Toen zat ik al op de universiteit.”

„Ik vind het heerlijk om hier zo te zitten”, geeft Rutten later over Op1 aan. „Rakkers van me!” Prins Constantijn biedt daarop spontaan zijn vuisten aan. „Zullen we hem doen?”, is uiteraard de reactie van Ome Willem. De Koninklijke Hoogheid zingt sportief mee.



Generaties groeiden met @EdwinRuttenNL op. Uitdrukkingen kwamen in de Van Dale. En de liedjes waren kleine literaire kunstwerkjes. Morgen is het 50 jaar geleden dat Nederland voor het eerst kennis maakte met ‘De Film van Ome Willem’ en vanavond sloot hij #Op1 in stijl af. pic.twitter.com/RPu7dB4TzQ — Op1 (@op1npo) January 15, 2024

