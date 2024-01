Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz uitgeroepen tot grootste privacyschender

Demissionair minister Dilan Yeşilgöz van Justitie en Veiligheid is door burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom uitgeroepen tot de grootste privacyschender. Nadat ze gisteravond van het publiek de meeste stemmen kreeg, ging ze ervandoor met een Big Brother Award.

Bits of Freedom houdt jaarlijks de Big Brother Awards, om aandacht te vragen voor personen, bedrijven en overheden die een grove inbreuk hebben gemaakt op onze digitale rechten. De organisatie had Yeşilgöz genomineerd omdat mensen soms ten onrechte op terreurlijsten zijn gezet. Wanneer ze daar de gevolgen van ondervonden, bijvoorbeeld aan een grens, zouden ze door het ministerie van Yeşilgöz aan hun lot zijn overgelaten.



En de winnaars zijn… Vanavond werden de Big Brother Awards uitgereikt. De publieksprijs ging naar demissionair minister Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz-Zegerius. De vakjury koos voor de platformen Meta, X en Telegram. Meer weten? https://t.co/WtCAOugfQ1 pic.twitter.com/VV9AV6Q7K6 — Bits of Freedom (@bitsoffreedom) January 15, 2024

Yeşilgöz grootste privacyschender

De directeur van Bits of Freedom, Evelyn Austin, is van mening dat een minister moet „zorgen voor veiliger beleid bij de politie als het gaat over wanneer mensen op een terreurlijst terechtkomen en wanneer er een signalering naar Interpol uitgaat”. „Daarnaast moet er een plan komen hoe mensen hier bij een onterechte registratie direct vanaf worden gehaald”, voegde Austin toe.

In een reactie stelt het ministerie echter dat het „cruciaal” is in de strijd tegen terrorisme om informatie te kunnen delen met andere landen. „Deze dreiging stopt helaas niet bij onze landsgrenzen.” Het signaleren van mensen „zal altijd met zorgvuldigheid en volgens nationale en internationale wetten worden gedaan”, stelt een woordvoerder.

Maar het probleem met de signalering is dat het niet altijd goed gaat. Iets wat de woordvoerder van het ministerie als „ontzettend vervelend” beschouwt voor alle betrokkenen. Ook benadrukt zij dat als een signalering onterecht blijkt, deze „uiteraard wordt vernietigd”. In Nederland dan, want als het in een ander land gebeurt, dan zijn de mogelijkheden voor Nederland om in te grijpen „zeer beperkt”.

Meta, Telegram en X

De jury bestempelde Yeşilgöz echter niet als de grootste privacyschender. Zij kozen voor Meta, Telegram en X. Volgens de organisatie belemmeren de bedrijven kritische berichten uit conflictgebieden, terwijl oproepen tot geweld en genocide juist ruim baan krijgen.

Naast Yeşilgöz en de sociale mediabedrijven was ook de Koninklijke Marechaussee genomineerd, nadat zij na een protestactie van Extinction Rebellion ongeveer 175 mensen een waarschuwingsbrief hadden gestuurd, terwijl sommige mensen überhaupt niet bij het protest waren.

Rechercheurs bleken te hebben gekeken naar profielen op sociale media. Vervolgens vergeleken ze de profielfoto’s van gebruikers met beelden van de demonstratie. Op grond daarvan concludeerden ze dat het om dezelfde mensen moest gaan. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels erkend dat dit fout was.

Positieve prijzen

Tijdens de avond reikte de jury ook positieve prijzen uit. Waaronder de Felipe Rodriquez Award, voor mensen die zich inzetten voor privacy. Een van de winnaars van die prijs is Robin Pocornie, die had geklaagd over discriminatie door software tegen spieken van de Universiteit van Amsterdam.

Ook de Muslim Rights Watch, die opkomt voor mensen die onterecht op terreurlijsten staan, ging er met een positieve prijs vandoor.

