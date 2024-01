Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Desiree ergert zich aan date in Lang Leve de Liefde: ‘Grote afknapper’

Gekke gezichten, stopwoordjes en een hoge stem: de één is er dol op, de ander knapt erop af. Eén ding is in ieder geval duidelijk: de 41-jarige Michel heeft zichzelf voor de volle honderd procent laten zien in de Lang Leve de Liefde aflevering van gisterenavond.

Maar of zijn date Desiree daar nou zo blij mee is?

Lang Leve de Liefde

In de nieuwe Lang Leve de Liefde-aflevering van gisteravond zien we Michel en Desiree. Michel, een 41-jarige Michel Jackson fan, is het online daten helemaal zat. „Voor mij is dit serious shit. Dit avontuur is voor mij het eindstation in de liefde. Als dit niet lukt, weet ik het ook niet meer. Ik hoop op een spontane en sportieve meid”, vertelt hij. Ook Desiree, 40, is op zoek naar een nieuwe liefde. „Ik zou graag mijn verhaal willen doen na een rotdag.”

Kinderwens

De twee lijken in eerste instantie goed met elkaar op te kunnen schieten. Tijdens een potje biljarten gaat het gesprek over van alles: liever ochtendseks, of avondseks? Wel of geen kinderen? Ondeugende kanten?

Michel vraagt Desiree de oren van het hoofd. „Ik heb geen kinderen, maar ik zou ze wel heel graag willen. Maar daar moet je natuurlijk eerst de juiste man voor vinden. Voor een vrouw is het lastiger als je al wat ouder bent. Dan begint de tijd te tikken”, vertelt Desiree eerlijk over haar kinderwens. Voor Michel ligt het net wat anders: hij heeft al een kind en wil het graag daarbij houden. „Eén kind is meer dan zat.” Met een hoog stemmetje vraagt Michel tot slot: „Hoe ziet jouw ondeugende kant eruit? Dark side.”

Niet zoenen

Van het hoge stemmetje kijkt Desiree op, maar ze maakt er verder geen opmerking over. „Deze vraag kun je op verschillende manieren bekijken. Ik ga natuurlijk niet verklappen of ik ondeugend ergens anders ben”, antwoordt ze vervolgens, waarop Michel nóg een vraag op haar afvuurt. „Wat doe je als ik je nu zoen?”

Desiree antwoordt eerlijk dat ze niet terug zou zoenen. Daarnaast begint Desiree zich te ergeren aan de maniertjes van Michel. „Je hebt best wel wat stopwoordjes die je vaak zegt. In een relatie zou dat een grote afknapper voor mij zijn.”

Over Desiree, en haar wens voor een lange, sportieve en zorgzame man, hebben de Lang Leve de Liefde-kijkers nogal wat te zeggen. Hoewel zij snappen dat Michel niet per se de man van haar dromen is, vinden ze haar eisen opvallend. „Michiel kan een koprol maken in een TL-buis, en Desiree valt op gespierde mannen”, schrijft een kijker. „Desiree zoekt een man die zich nooit voor LLDL zou opgeven”, voegt een ander toe.



Michiel kan een koprol maken in een TL buis, en Desiree valt op gespierde mannen #langlevedeliefde #lldl — Loutje (@laloutje) January 15, 2024



Desiree zoekt een man die zicht nooit voor #lldl zou opgeven. — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 15, 2024

