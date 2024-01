Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bepaal jij wel echt zelf wat er in je winkelmandje belandt? Brainhack zoekt het uit

In hoeverre ben jij beïnvloedbaar door smeuïge reclameteksten? Bepaal je eigenlijk wel 100 procent zelf wat er in de supermarkt in je mandje belandt? Je kunt de antwoorden vast wel raden, maar het tv-programma Brainhack probeert die antwoorden vanaf vanavond te geven.

Je hebt op YouTube vast weleens een filmpje voorbij zien komen, waarin bijvoorbeeld een vraag wordt gesteld en mensen in een groep een antwoord moeten geven. Veel mensen geven gespeeld en dus expres het foute antwoord en zo begint de twijfel bij mensen die het goede antwoord denken te weten. Wat ze zeggen? Het foute.

Brainhack over manipulerende marketingtrucs

Welkom in de wereld van Brainhack. Vanaf vanavond duiken Anna Gimbrère, momenteel deelneemster aan Wie Is De Mol?, en Ersin Kiris in de manipulerende marketingtrucs. Manipulatief, trucs, beïnvloeding… kan interessant zijn natuurlijk. Daarom bekeek Metro de eerste aflevering van Brainhack van KRO-NCRV alvast voor tv-rubriek Blik op de Buis.

🙄 Brainhacking Brainhacking betekent dat een persoon of organisatie ‘inbreekt’ in je hersenen en vervolgens je gevoelens, gedachten en handelingen beïnvloedt. Dit gebeurt de hele dag door; van abri’s met posters tot reclamespotjes op de radio en aanbiedingen in de supermarkt. Het gaat van relatief onschuldige methoden (‘op=op!’) tot manieren waarbij iemand wordt verleid om geld uit te geven aan bijvoorbeeld gokken of sigaretten.

Brainhack in de sportschool

Met behulp van experimenten laat presentator Ersin Kiris wekelijks zien welke invloed reclames hebben op keuzes die we maken. Dit doet hij samen met neurowetenschapper Margriet Sitskoorn. Voor de aflevering van vandaag is een energiedrankje voor in de sportschool bedacht. Eén sportende ploeg wordt niet blootgesteld aan groepsbeïnvloeding. De andere sporters krijgen manipulatieve duwtjes in de rug van twee acteurs. Ze moeten (lelijke) kunstmatige intelligentie-zweetbanden op hun hoofden dragen. Voor wetenschappelijk onderzoek moet hun zweet worden opgevangen, zo wordt verteld.

Anna Gimbrère gaat ondertussen langs bij neuromarketeers, gedragswetenschappers en andere deskundigen. Dit voor een stukje duiding. De kenners leggen uit hoe verschillende technieken ons koopgedrag kunnen beïvloeden.

Artsen vertelden in reclames dat roken goed voor je was

Want dat kunnen ze, als we Brainhack moeten geloven (en diep van binnen weten velen het zelf ook wel). We zijn nu eenmaal beïnvloedbaar door ‘wat de meeste mensen doen’. De allesoverheersende gedachte van reclamemensen, is het werken op ons groepsgevoel. Ben jij een type dat zich graag tegen groepsvorming afzet? Ha!, dan behoor je automatisch tot een andere groepje, die van de mensen die zich graag afzetten.

Hoe je ook wendt of keert, die reclame- of marketingtypes proberen op tal van manieren in je (koop)gedrag te wroeten. Die roepen dat we gezonder, slimmer of rijker van producten of diensten worden. In dit nieuwe tv-programma wordt beïnvloeding zelfs ‘een vak’ genoemd. Vroeger ging men zover dat artsen in reclames onomwonden vertelden dat roken goed voor je was. Geloof je dat niet? Kijk dan maar naar beelden in Brainhack.

Brainhack is een beetje weggestopt

Het eerste onderwerp van Brainhack is best aardig en voor velen aansprekend. 3,3 miljoen Nederlanders bezoeken namelijk weleens de sportschool. Een kwart tot een derde gebruikt daarbij regelmatig een voedingssupplement (vooral mannen van 25 tot 34 jaar), zelfs als ze niet weten wat ze nemen.

Het enige gekke is dat de eerder genoemde neurowetenschapper in een aftands busje in de buurt van het expirement moet toekijken hoe het verloopt. Er staat overigens wel een bord roze koeken voor haar neus. Of velen Brainhack meekrijgen? Helaas, Metro denkt van niet. Daarover is het iets te ver weggestopt op de late avond van NPO 3. Het zou jammer zijn, want het is aardig gemaakt.

Aantal blikken uit 5: 3

Brainhack is vanaf vanavond (15 januari) op maandag om iets voor 22.00 uur bij KRO-NCRV op NPO 3 te zien. Terugkijken kan via NPO Start.

Reacties