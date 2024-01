Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meer Dan Verwacht-kijkers loven engelengeduld vader Carlo: ‘Boffen met zo’n kerel’

Een drieling is een hele uitdaging voor ouders. En dat blijkt wel uit het programma Meer Dan Verwacht. Maar kijkers prijzen vader Carlo, die engelengeduld blijkt te hebben en ondanks een gestresste partner positief en ontspannen blijft.

In het EO-programma Meer Dan Verwacht laten vier koppels zien hoe het leven met een drieling eraan toegaat. Want net als bij Een Huis Vol is het als kijker best fascinerend om te aanschouwen hoe sommige druk bezette gezinnen het allemaal rooien.

Vader Carlo blijft ontspannen en positief

Fahishta en Carlo uit Almere hebben een drieling van nog maar 2 maanden ‘oud’. Nalia, Justice en Joah. Carlo sprak in een eerdere aflevering uit dat het stel geen normaal leven meer heeft. „Soms ontbijten we niet, soms hebben we geen lunch. Eigenlijk hebben we afgesproken dat we een jaar even geen relatie hebben.”

Het is nogal een heksenketel bij het koppel thuis. Maar de goedlachse Carlo lijkt zich niet uit het veld te laten slaan. Hij blijft rustig en ontspannen. En naast zijn gezin, heeft hij ook nog een baan als consultant.

Stress en hectiek met een drieling

Moeder Fahishta blijft iets minder relaxt onder de omstandigheden. Carlo stuurt haar dan ook naar een schoonheidssalon en geeft haar een cadeautje. Hij probeert zijn partner te helpen en te ontlasten als dat kan.

Carlo probeert ‘s avonds een nieuwe avondroutine met het naar bed brengen van de drieling, maar Fahishta kan de boel lastig uit handen geven. De vader wil namelijk dat de kindjes in hun eigen bedje slapen en hoewel moeder behoorlijk wat stress kreeg van de onrustige baby’s, is het Carlo toch gelukt. Hoewel Fahishta het moeilijk vindt om dat toe te geven.

Meer Dan Verwacht-kijkers prijzen engelengeduld vader

Kijkers prijzen het engelengeduld van Carlo, die ondanks drie huilende baby’s en hysterie rustig en positief blijft. Fahishta lijkt het allemaal een stuk zwaarder te vinden. En Carlo heeft ook nog te dealen met de stress en zorgen van zijn vriendin. Maar kijkers concluderen dat Fahishta maar boft met zo’n man thuis.



Wat is Carlo een lieve vader. Ik hoop voor hem dat de beelden zo gemonteerd zijn en dat zijn partner in het echt wat liever voor hem is. Wat een commentaar en negativiteit zeg. 🙈 #meerdanverwacht — Jet ♡ (@sowiesoJet) January 16, 2024



Fahishta kan wel mopperen tegen haar man hij probeert van alles om haar te ontzien. Andersom niet echt? #meerdanverwacht — Astrid (@Astrid13063758) January 16, 2024



Fahishta…..

Meid, wát bof jij met je kerel!#meerdanverwacht — Bianca 🏳️‍🌈 (@Bianca251270) January 16, 2024



Fahishta is gezegend met lieve en behulpzame Carlo!! #meerdanverwacht — Bertien van Loo (@BvanlooBertien) January 16, 2024

Je kijkt Meer Dan Verwacht terug via NPO Start.

