Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat was er gaande in Weiteveen, waar twee mensen zijn doodgeschoten? ‘Radeloze man’

In Weiteveen zijn gisteren twee mensen doodgeschoten, een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man. Een 50-jarige man is aangehouden voor de schietpartij in het Drentse plaatsje. Maar wat was daar nou aan de hand? Misdaadjournalist Mick van Wely schuift aan bij talkshow Renze om dat te bespreken.

Na het incident verschenen er video’s op social media. Het OM roept mensen op deze niet te verspreiden, „omdat er een groot menselijk leed achter schuil gaat”.

Mick van Wely bij Renze: ‘Verschrikkelijk om te zien’

Rond 8.30 uur ‘s ochtends was duidelijk dat er in Weiteveen was geschoten en werden zwaargewonde mensen aangetroffen. Vrij snel daarna bleek ook dat zij waren overleden, vertelt Van Wely bij Renze „Eigenlijk wist niemand wat er nou precies gaande was. Rond een uur of 10 kregen we een filmpje, van een man die zichzelf had gefilmd.” Die man is de vermoedelijke dader van de schietpartij. Van Wely: „Hij had dat filmpje op Facebook geplaatst en zei: ‘Een jaar lang van treiterijen, ik moest iets doen. M’n dochter zou worden verkracht, m’n vrouw, ze hebben ons gepest, getreiterd. Politie en gemeente deden niks’.”

Volgens de misdaadjournalist was het overduidelijk „een radeloze man”. „Als je die video ziet… Het is echt verschrikkelijk om te zien”, aldus Van Wely. Presentator Renze Klamer: „Hij beseft ook, ik heb het ook gezien, van ‘ik heb iets heel ergs gedaan’.” Van Wely: „Hij beseft denk ik ook dat hij misschien de rest van z’n leven in de bak moet. ‘Maar ik moest mijn gezin beschermen, ik hou van jullie, ik hou van jullie’. Die man is volledig van de kaart.”

Schietpartij in Weiteveen na conflict

Al snel na het incident gingen er verhalen rond in het dorp, vertelt de misdaadjournalist, dat er een groot conflict was. „Dat is inmiddels ook bevestigd door de burgemeester en de makelaar die betrokken was bij de verkoop van de huizen. Daar ging het om. Een jaar geleden heeft de verdachte zijn huis verkocht aan een ander stel, een Poolse man en vrouw uit Haarlem, en daar zou gedoe ontstaan zijn over het huis.”

Volgens Van Wely gaat het dan om gebreken in het huis en was er discussie om een stuk grond naast de boerderij. „Dat is kennelijk zo geëscaleerd dat die man tot deze wanhoopsdaad kwam. Het rare is dat na het filmpje, wat natuurlijk al bijzonder is, dat iemand zo’n filmpje plaatst, kwam ook een filmpje van de partner van die man naar buiten. Die zei ook: ‘We zagen het aankomen, hij is doorgedraaid, en dit is het effect’.”

Het OM bevestigt ook dat er sprake is van een langlopend conflict „dat mogelijk verband houdt met deze zaak. De informatie die wij daar over hebben, maakt eveneens onderdeel uit van het strafrechtelijke proces. Daardoor kunnen we op dit moment niet ingaan op verdere details.”

Je kunt Renze terugkijken via Videoland.

Reacties