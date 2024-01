Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers treuren om vertrek publiekslieveling De Slimste Mens: ‘De meest sympathieke kandidaat’

Het 23ste seizoen van De Slimste Mens nadert de ontknoping. Gisteravond was de tweede dag van de bloedspannende finaleweek. Een publiekslieveling moest daarin het veld ruimen, tot groot verdriet van kijkers.

In de finaleweek vechten de best scorende kandidaten van het seizoen uit wie de felbegeerde titel ‘Slimste Mens’ op zijn naam mag schrijven. De grote finale is aanstaande vrijdag.

Annemieke Hoogendijk, die je misschien kent als mevrouw Stemband uit de Grote Meneer Kaktus Show, neemt het in de aflevering van gisteravond op tegen cabaretier Tim Hartog en Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing.

Annemieke Hoogendijk verliest in De Slimste Mens

Cabaretier Hartog is de slimste van de dag, dus zijn Hoogendijk en Sitalsing veroordeeld tot de dagfinale. Daar is het nog even spannend, want Hoogendijk weet een aantal goede antwoorden te geven. Maar Sitalsing blijkt toch iets sterker en Hoogendijk moet vier goede antwoorden in zeventien seconden geven om te winnen. „Moet kunnen“, lacht Hoogendijk. „Makkelijk.“

Aan haar de taak om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven over ‘pekingeend’. Na twee goede antwoorden past ze en als Sitalsing ook een juist antwoord geeft („het hangt aan van die haken“), valt het doek voor de actrice. „Je hebt vijf keer meegedaan en werd één keer de slimste van de dag. Dat is een geweldige score“, prijst Freriks haar.

Morgen neemt voormalig Talpa-man Marco Louwerens de plek van Hoogendijk in. Louwerens ken je wellicht onder de naam ‘directeurtje’, bedacht door René van der Gijp in Vandaag Inside. In die talkshow is hij rond 5 december altijd te gast als Sinterklaas om de studio eens flink op stelten te zetten.

Kijkers hebben veel sympathie voor Hoogendijk

Dat Hoogendijk de harten van kijkers heeft gestolen, wordt duidelijk uit de reacties op X. „Misschien dan net geen ereburger, maar wat mij betreft wél de leukste en meest sympathieke kandidaat van dit seizoen!”, schrijft iemand. „Ik had het haar zo gegund”, zegt een ander.

„Altijd jammer als een leuke, intelligente kandidaat als Sheila of Annemieke naar huis moet, maar Tim heeft wel terecht gewonnen”, merkt weer een andere kijker op.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een leuke kandidaten allemaal, maar Annemieke is wel echt de leukste en dan Joes #deslimstemens — Richard (@opafietstdoor) January 23, 2024



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Annemieke Hoogendijk was wel een sympathieke kandidaat bij de Slimste Mens 👍🙂 #deslimstemens — Kenny Romer (@Kenny1993NL) January 23, 2024

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.

Reacties