Heel Holland Bakt-kijkers lachen om gestuntel van pechvogel Peter

Kijkers van bakprogramma Heel Holland Bakt hebben gisteravond hun lach niet kunnen inhouden. Dat had vooral te maken met pechvogel Peter. Bij hem ging van alles mis. Hij sneed in zijn vingers en zijn baksels stortten in de eerste aflevering meerdere keren in elkaar. „Als Peter met een taart de huiskamer binnenkomt, eet iedereen van de grond.”

Thuis bakken is anders dan in de gevreesde tent van Heel Holland Bakt, waar de emoties soms hoog oplopen. Dat blijkt ook maar weer in alweer het elfde seizoen van het populaire televisieprogramma. Vooral kandidaat Peter kan erover meepraten, want ongetwijfeld had hij zijn deelname aan het bakprogramma anders voor ogen.

Peter snijdt in zijn vingers en faalt in eerste Heel Holland Bakt-opdracht

Al in de eerste minuten ging het flink mis bij de amateurbakker: hij sneed in zijn vinger. „Daar moet ik zo even een pleister op doen”, zei hij, terwijl hij op zijn bloedende duim zoog. Ondertussen ging hij verder aan zijn gevulde cake met peren. Maar dat ging niet helemaal zoals gepland.

Hij had zijn cake veel te warm gebakken, waardoor het baksel in elkaar zakte. Al pakte hij het ook niet heel handig aan door zijn warme cake veel te snel uit de vorm te halen.

De jury, bestaande uit Robèrt van Beckhoven en Janny van der Heijden, was niet helemaal te spreken over zijn creatie. Alhoewel de smaak goed was, was het geen mooi geheel. Tot zover poging één. Mislukt. Maar gelukkig had kandidaat Peter nog twee opdrachten om zijn foutjes recht te zetten.



Peter stuntelt met het maken van chocoladesoezen

Maar je raadt het al: ook de tweede opdracht – het maken van Bossche Bollen – ging niet helemaal zoals het moest bij Peter. Meesterbakker Robèrt legt nét uit dat je het ei voorzichtig moet toevoegen aan het deeg van de soezen, als het beeld zich richt op Peter. Die zie je een enorme kwak ei in één keer bij zijn beslag gooien. Niet echt de bedoeling.

Daarna stuntelt hij flink met de soezen die volledig omhuld zijn met chocola. Krijg daar nog maar eens slagroom in. Het blijkt een onmogelijke opgave.

Inmiddels begint het gestuntel van Peter op de lachspieren van Heel Holland Bakt-kijkers te werken. „De vraag die wij nu allemaal hebben is: hoe heeft Peter de tent weten te halen?”, zegt een kijker.



‘En ook niet teveel ei 🥚 toevoegt, en ook niet te veel ei 🥚 per keer’

Floep 🤣 Hele bak eikluts erin #HeelHollandBakt #HHB pic.twitter.com/5WBXLxHunk — Alisha-girl 🇳🇱 🇵🇸 🕊️ 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ she/ her (@Alishagirl1) January 28, 2024



De vraag die wij allemaal nu hebben is: Hoe

heeft

Peter

de

tent

weten

te

halen?#heelhollandbakt pic.twitter.com/gwXawQE1J2 — Daan 🍌 ツ (@ljufur) January 28, 2024

Misbaksel in Heel Holland Bakt-tent: toren stort volledig in elkaar

Maar het ergste moet dan nog komen. Bij de derde opdracht is het de bedoeling dat de bakkers een toren bouwen. Het is een lastige opdracht, zo blijkt, want Peters toren stort als een kaartenhuis in elkaar als hij even niet kijkt. Zijn Heel Holland Bakt-medekandidaten komen nog helpen, maar het heeft geen nut. „Hij flikkert weer uit elkaar”, zegt een moedeloze Peter over zijn bouwwerk.

Voor Robèrt en Janny is het dan al duidelijk. Alhoewel de smaken erg goed zijn, is het wéér niet gelukt om de opdracht goed af te ronden. Peter is dan ook de eerste die de tent moet verlaten. Hij zegt dat hij het twee fantastische dagen vond. En bij kijkers heeft hij ook een onuitwisbare indruk achtergelaten.



Sorry Peter, maar in tijden niet zo gelachen als om jouw spektakelstuk na de spectaculaire Bossche Plakufo's! 🤣🤣#heelhollandbakt pic.twitter.com/SQcMpbr121 — Dropje & Figo🐦😺 (soms ook Keetje ons Logeetje) (@sasje70) January 28, 2024



Slappe lach moment. Janny en Robèrt proberen er nog wat van te vinden en André vinkt alvast de afvaller van de week af. Drie rondes. Drie keer laatste. Jammer Peter.#hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/3N6qKLiMa3 — Jef Willemsen (@Norvo82) January 28, 2024



Als Peter met een taart de huiskamer binnenkomt eet iedereen van de grond. #heelhollandbakt — Paulus. (@Paulus858520671) January 28, 2024



Kijk de aflevering van Heel Holland Bakt terug bij NPO Start.

