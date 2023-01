Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Emoties lopen hoog op in Heel Holland Bakt: ‘Je komt hier echt jezelf tegen’

2,8 miljoen kijkers zaten gisteravond aan de buis gekluisterd voor Heel Holland Bakt, waar de emoties deze week hoog oplopen.

In Heel Holland Bakt strijden tien Nederlanders om de titel ‘beste thuisbakker van Nederland’. De kijkcijferhit is alweer bezig aan het tiende seizoen.

Heel Holland Bakt: alles gaat mis bij Ben

„Het wordt een Chinese aflevering”, belooft presentator André van Duin aan het begin van de uitzending. Het thema van deze week is namelijk Chinees Nieuwjaar. De bakkers mogen zich wagen aan het bakken van een chiffoncake, een Chinese loempia en een drakentaart.

De opdrachten blijken een flinke uitdaging te vormen voor sommige kandidaten. Vooral bij Ben, die in het dagelijks leven ethisch hacker is, lijkt alles faliekant te mislukken. Zo gooit hij tijdens de eerste opdracht in paniek zijn baksel weg nadat hij het bakpoeder is vergeten, waardoor hij in tijdnood komt. Niet veel later laat hij ook nog een pot met eieren op de grond vallen. „Ik merk dat ik heel onzeker word bij alles wat ik doe”, verzucht hij.

‘Het lukt voor geen meter’

Toch heeft Ben er bij de tweede opdracht meer vertrouwen in, als hij de pannenkoeken voor de loempia’s moet bakken „Ik ben een pannenkoekenkoning”, kondigt hij aan. „De eerste brandt nooit aan.” Maar het blijkt niet zijn dag te zijn, want zijn eerste pannenkoek mislukt tóch. „De eerste pannenkoek mislukt altijd. Kijk maar naar mijn broer”, grapt Van Duin. Ook Mercedes heeft moeite met de loempia’s. „Wat een opdracht is dit”, vindt ze. „Het lukt voor geen meter. Het lijkt net een soort gebakken banaan, het ziet er niet uit.” „Nog tien minuten en dan is het leed geleden”, probeert Van Duin de moed erin te houden. Mercedes: „Dan begint het pas.”

Bij opdracht nummer drie (het bakken van een drakentaart) gaat het weer mis bij Ben: zijn mengsel raakt in de schift. Ook Zineb ziet het eventjes niet meer zitten en kan haar tranen niet bedwingen. „Het wordt me gewoon even te veel”, vertelt ze als een jurylid vraagt wat er aan de hand is. „Ze zijn zo plat als een dubbeltje, ik had een hele hoge taart in mijn gedachten en dat krijg ik nu niet voor elkaar. Het gaat gewoon niet zoals ik had gepland.” Het jurylid probeert haar te troosten. „We wisten niet hoe hoog-ie moest worden. Het is jouw perceptie.” Voor de camera’s vertelt Zineb dat het programma veel meer is dan alleen bakken. „Je komt hier echt wel jezelf tegen. Het is wel leuk en je leert ook van alles, ook over jezelf. Maar het is emotioneel best heftig.”

Kijkers dol op Jan

Het zal niemand verbazen dat Ben deze week zijn koffers moet pakken. De behulpzame Jan krijgt het felbegeerde meesterbakker-speldje en daar zijn kijkers blij mee. De tegelzetter uit Zwolle is een publiekslieveling. „Ik ben voor Jan, die is zoooo aardig, relaxed en sociaal en bakt ook nog heel goed”, schrijft iemand. „De meest sympathieke deelnemer”, klinkt er ook.



Weer heerlijk genoten van #HeelHollandbakt en echt superblij dat #Jan meesterbakker van de week is en door naar de halve finale. Sneu voor #Ben. @OmroepMAX — Janny Laan (@janny_laan) January 22, 2023



Jan die Ben een compliment geeft na het bakken… Zo mooi en leuk hoe de bakkers met elkaar omgaan. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 22, 2023



Ben: ‘Ik merk dat ik heel onzeker word, bij alles wat ik doe, zeg maar.’ Ik ben Ben. Wij zijn allemaal Ben. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 22, 2023



Jan is wat je, zonder al te veel moeite en overdrijven, zou kunnen omschrijven als een: mooi mens. #HeelHollandBakt #HBB pic.twitter.com/unps3glPYL — Greef (@MENEERDEGREEF) January 22, 2023



Aangezien Jan iedereen heeft geholpen, moet Jan deze opdracht winnen. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) January 22, 2023

Maar ook Ben heeft fans en die vinden het uiteraard jammer dat hij eruit ligt. Dat heeft overigens niet alleen met zijn bakkunsten te maken..



Nu #Ben klaar is met bakken…kan hij dan misschien zometeen bij me langskomen? #heelhollandbakt — Zwembad Pas (@zwembadpas77) January 22, 2023



Ik denk dat Ben eruit gaat, dat vind ik jammer. Het is gewoon geen lelijke man zeg maar. #heelhollandbakt — Ikbenfictief (@ikbenfictief) January 22, 2023



Snik. Ben was toch wel stiekem een van mijn favorietjes, altijd sympathiek en rustig. #HHB #HeelHollandBakt — Pjon (@tantepjon) January 22, 2023

Je kunt Heel Holland Bakt terugkijken via NPO Start.