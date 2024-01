Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lil Kleine gaat bij Renze openhartig in op uitspraken in docu: ‘Dat kan nooit gebeuren’

Voor het eerst in twee jaar heeft Lil Kleine weer een televisie-interview gegeven. Dat deed hij gisteravond bij Renze aan tafel. Daar sprak hij over zijn drank- en drugsgebruik en over zijn giftige relatie met Jaimie Vaes. „Als ik zeg dat ik stop met drinken, dan lieg ik.”

Na de mishandeling van zijn ex-vriendin Jaimie Vaes verdween Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet, enkele tijd van het toneel. Hij zat een maand in een afkickkliniek in Thailand. Ook heeft hij nog elke maand middelencontroles bij de reclassering.

Met vuur spelen

Maar Scholten mag dan wel afgekickt zijn van de drugs, een drankje drinken doet hij nog maar al te graag. „Het is wel met vuur spelen, want als je een drankje drinkt, denk je ook eerder aan gebruiken”, zegt hij. „Dus om hier nou aan tafel te zeggen ‘ik ben er trots op dat ik kan drinken zonder ernaar te verlangen’ vind ik een beetje overdreven.”

Toch kijkt Lil Kleine ondanks alles wat er is gebeurd met plezier terug op het ‘zuipen en snuiven’. „Weet je hoeveel leuke momenten ik heb meegemaakt in mijn carrière? Het is niet zo dat elke keer als er drank en drugs werd gebruikt alles kut was.”

Lil Kleine bij Renze: ‘Relatie was een en al giftig’

Maar er waren ook genoeg minder leuke momenten, zo blijkt ook uit de documentaire Jorik, die sinds kort op Prime Video te zien is. „Als je in een relatie zit die een en al giftig is, waar aan beide kanten mensen fout zijn en waarin aan beide kanten mensen gebruiken en drinken, dan gebeuren er al snel verkeerde dingen”, aldus Scholten tijdens de uitzending van Renze.

Lil Kleine verwijst daarmee naar het incident waarbij hij ex-vriendin Jaimie Vaes uit de auto sleepte en waar hij voor terecht staat. „Dat kan nooit gebeuren. Eigenlijk moet je gewoon weglopen op zo’n moment.”

Spijt

De rapper benadrukt bij Renze nogmaals dat het hoofd van Jaimie nooit tussen de autodeur is gekomen, zoals veel mensen dachten na het zien van de beelden. „Dat staat ook in haar verklaring. Ik heb haar de auto uit getrokken. Dat wordt gezien als mishandeling en daarvoor sta ik terecht.”

Lil Kleine zegt veel spijt van zijn daden te hebben. „Ik zou willen dat mijn zoontje zou weten dat ik hier spijt van heb en ik zou willen dat Nederland ziet dat ik hier spijt van heb. Het lijkt me voor de hand liggend dat ik er niet trots op ben.”

De hele uitzending van Renze is te zien op Videoland.

