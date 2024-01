Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verloopt je paspoort? Lange wachttijden bij aanvraag van een nieuwe: ‘Paspoortpiek’

Ga jij binnenkort op vakantie naar het buitenland? Dan doe je er goed aan om even naar je paspoort of identiteitskaart te kijken. Want als je reisdocument dit jaar verloopt, is het misschien een idee om snel een nieuwe aan te vragen. Je bent namelijk lang niet de enige met een bijna verlopen paspoort of id-kaart: gemeenten verwachten zelfs een ‘paspoortpiek’.

Met de paspoortpiek bedoelt de overheid ‘de periode waarin het aantal aanvragen voor nieuwe paspoorten of identiteitskaarten stijgt’. Alhoewel het bij gemeenten in het voorjaar altijd al wel drukker is met de aanvraag van nieuwe documenten, wordt het vanaf dit jaar extra druk. Sterker nog: er wordt een golf aan miljoenen aanvragen verwacht.

Dat brengt lange wachttijden met zich mee (en die waren al lang, tot soms wel drie maanden). Zo kan het zomaar zijn dat je veel langer dan gebruikelijk moet wachten op een nieuw reisdocument. Wie binnenkort op vakantie gaat, kan er daarom maar vroeg bij zijn. Kom op tijd, zo luidt ook het advies van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, de organisatie die de aanvraagprocedures beheert.

Waarom is er een paspoortpiek?

In 2014 was het voor het eerst dat paspoorten en identiteitskaarten tien jaar geldig waren. Daarvoor was de geldigheidsduur van deze documenten vijf jaar. Bovendien, zo zegt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, waren er tussen 2019 en 2024 ‘weinig aanvragen voor nieuwe documenten’.

„Doordat de eerste paspoorten en identiteitskaarten met een nieuwe geldigheid in 2024 verlopen, verwachten wij komend jaar een stijging van het aantal aanvragen.” De paspoortpiek start vanaf dit jaar en duurt naar verwachting zo’n vijf jaar, dus tot en met 2028.

Grote drukte bij aanvraag paspoorten en identiteitskaarten

Gemeenten bereiden zich ondertussen voor op de grotere vraag om te voorkomen dat burgers hier last van ondervinden. Volgens het AD zijn er alleen niet overal genoeg ambtenaren om alle aanvragen op tijd te behandelen. Daarom staan er vacatures online waarin de ‘paspoortpiek’ zelfs in de functietitel staat.

Het verschilt per gemeente hoe druk het is. Het is alleen niet mogelijk om je paspoort of id-bewijs in een andere gemeente dan waar je ingeschreven staat aan te vragen. „Inwoners van Nederland kunnen alleen bij de eigen gemeente een paspoort of identiteitskaart aanvragen.”

Het is dan ook een kwestie van geluk (of pech) hebben, zo lijkt het. Maar wie het daar niet vanaf wil laten hangen, kan er maar beter vroeg bij zijn.

