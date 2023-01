Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Khalid & Sophie-tafel botst, maar Ome Willem brengt iedereen weer samen

Edwin Rutten, oftewel ‘Ome Willem’, schoof gisteravond aan bij Khalid & Sophie om terug te blikken op zijn carrière. En hoewel de talkshowtafel eerder over allerlei thema’s verdeeld was, bracht Ome Willem alle gasten samen.

In de uitzending van gisteravond ontstaan in eerste instantie verschillende discussies. Waaronder tussen klimaatactivist Hannah Prins en politicus Wybren van Haga (BVNL). Later zijn ook Van Haga en journalist Sander Heijne het niet met elkaar eens.

Meningsverschillen aan Khalid & Sophie-tafel

Heijne vertelt namelijk over de nieuwe term limitarisme en pleit voor een plafond voor vermogende Nederlanders. De rijken der rijksten mogen niet meer ongelimiteerd geld verdienen en zouden een deel van hun vermogen moeten afdragen aan de staat. Een denkwijze waar Van Haga het niet mee eens is. Zelf heeft Van Haga overigens ook een goedgevulde portemonnee. Klimaatactivist Prins en journalist Heijne spreken zich hardop uit tegen het kapitalisme en Van Haga verdedigt zich tegen het overgrote deel van de tafel. Hij vindt het een kwalijke kwestie als de vrijheid over geld verdwijnt.

Ome Willem zingt ‘Deze vuist op deze vuist’

Na alle meningsverschillen aan tafel is het de beurt aan Rutten om aan het woord te komen. Hij is tachtig jaar geworden en heeft een breed arsenaal aan muzikale en televisieoptredens op zijn naam staan. Waar hij op terugblikt.

Maar Ome Willem brengt uiteindelijk de hele Khalid & Sophie-studio bij elkaar. Inclusief Van Haga, Heijne en Prins. Want nadat Rutten terugblikte op zijn repertoire, kan hij het niet laten om zijn beroemde ‘Deze vuist op deze vuist’ in te zetten.

Edwin Rutten brengt tafelgasten samen

En dat dat liedje diepgeworteld zit, blijkt als de hele studio luidkeels meezingt. En jawel, ook de meningsverschillen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Want de hele tafel, inclusief Van Haga, Prins en alle andere gasten doen mee.

En dat tafereel viel ook de Khalid & Sophie-kijkers op. Zo klinkt uit de reacties dat sommigen thuis op de bank net zo enthousiast meededen. Maar oppert iemand ook, dat Rutten laat zien dat polarisatie, een thema dat de afgelopen tijd veel aandacht kreeg, niet nodig is.



Edwin Rutten, wat een heerlijke vent.. zo veel meer dan ome Willem..#argeloosheid#khalidensophie — ❤🌻Geerrtje🌼❤ (@geerrtje) January 11, 2023



Edwin Rutten lijkt me een goeie voor de nieuwe #Sire campagne: #vuisten op elkaar en zo klimmen we naar boven #tegenpolarisatie #khalidensophie — Carina 🌊 Zee (@carinazee) January 11, 2023



Geweldig, Ome Willem krijgt @WybrenvanHaga en bruinkool activiste samen aan het zingen van deze vuist op deze vuist, #polarisatie bestaat niet mensen #khalidensophie — Ronald Dekker (@RonaldDekkerWrd) January 11, 2023



Goh, deed ik net toch bijna spontaan mee met Ome Willem, deze vuist op deze vuist. #nostalgie #khalidensophie — Ruud (@RuudvderVelden) January 11, 2023

Je kijkt Khalid & Sophie terug via NPO.