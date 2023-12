Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Marco Schuitmaker zet Khalid & Sophie-studio op stelten met Engelbewaarder, kijkers vol lof

Veel mensen hoeven maar de woorden ‘Ik weet nu’ te horen, en ze barsten in zang uit. Dat is namelijk het onmiskenbare begin van het refrein van Engelbewaarder van Marco Schuitmaker, misschien wel dé hit van het jaar. Gisteravond kwam hij langs bij Khalid & Sophie en zette hij de studio even op stelten.

Het is maar goed dat kijkers vol lof waren over deze uitzending – natuurlijk vooral over de volkszanger – want gisteren kreeg het programma nogal wat kritiek te verduren. Het gaat Op1 namelijk vervangen en sommige reacties op dat nieuws waren niet mals.

Marco Schuitmaker met Engelbewaarder bij Khalid & Sophie

Terug naar Marco Schuitmaker, die bij Khalid & Sophie was uitgenodigd omdat hij, zoals gezegd, de hit van het jaar op zak heeft. 43 miljoen streams, dubbel platina en 12 weken op nummer 1 in de Single Top 100, dat verdient wel een schouderklopje. En dat kreeg hij, in de vorm van een videoboodschap van Jan Smit. „Als je binnen één jaar bijna 45 miljoen streams te pakken hebt met Engelbewaarder, dan is het een understatement om te zeggen dat die een pek hoog in de Top 2000 verdient”, aldus de Volendamse zanger. Volgens Smit heeft Schuitmaker iets neergezet wat „ons allemaal, in de hele scene, nog nooit gelukt is”. „Daar ben ik als Nederlands artiest enorm trots en heel jaloers op”, bekent hij. Hij roept iedereen op om op Engelbewaarder te stemmen voor de Top 2000.

„Heel leuk, echt heel leuk”, reageert Schuitmaker op de boodschap, met een heel trotse blik. Even later mag hij Engelbewaarder in de studio zingen, en iedereen die aanwezig is, klapt vrolijk mee. Ook presentatrice Sophie Hilbrand doet de handjes op elkaar. Of Schuitmaker Engelbewaarder niet al een beetje zat begint te worden, is maar net de vraag. Sommige weekenden treedt hij maar liefst 14 keer op, dit is wat hij daarvoor verdient.

Of hij er zelf moe van wordt of niet, zijn fans in ieder geval niet. Op social media zijn kijkers van Khalid & Sophie eens vol lof over het programma, wat normaliter nou niet heel vaak het geval is. Een greep uit de reacties:



Wat een super leuke gast is die Marco Schuitmaker, zeg! #KhalidenSophie — Jolanda (@jeeveehaa) December 7, 2023



Beste mensen het kan dus wel !! Ik heb vaak kritiek op #KhalidenSophie (te activistisch, te links en te eenzijdig). Maar vanavond was het meer gevarieerd en gewoon een heel leuke aflevering. Met als slot een leuk interview met #marcoschuitmaker en daarna zijn hit #engelbewaarder — Rein van der Wal (@reinvdwal) December 7, 2023



Morgen ga ik stemmen, niet op Engelbewaarder, maar wel een aardige gozer die Marco Schuitmaker. #KhalidenSophie #top2000 — Gerrit Jaap Driesens (@gj3sens) December 7, 2023

Je kunt Khalid & Sophie terugkijken via NPO Start.

