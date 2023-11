Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Déze BN’er heeft de jury om de tuin geleid in The Masked Singer: ‘De hele tijd bang om me te verspreken’

Gisteravond was het de eer aan de Tuinkabouter, Badeend, Discobal, Uil en IJsbeer om hun schitterende talenten te laten zien in The Masked Singer. Bij het publiek heerst nog altijd de vraag: wie zit er achter welk masker?

Er zijn ondertussen al tien gemaskerde zangers voorbij gekomen, daarvan is de identiteit van vier deelnemers al onthuld. In deze aflevering van The Masked Singer werd het panel om de tuin geleid door een van de deelnemers.

The Masked Singer

De Tuinkabouter bijt het spits af. Wie o wie is dit toch? De hints maken het er niet makkelijker op voor de jury. Ze gokken op Waylon, Glen Faria, Peter Koelewijn en Thomas Berge, maar daar is niks van waar.

De Tuinkabouter verzorgde een verbluffend optreden: „Je hebt echt een rauwe rockstem”, valt panellid Buddy Vedder op.

De Badeend

Dan is het de beurt aan de Badeend, één van de favoriete pakken van panellid Monica Geuze, zo was te horen in The Masked Singer. „De badeend is een showgirl”, klinkt het. Onthullen, dat doet de Badeend nog even niet.

Na de omverblazende optredens van de andere gemaskerde BN’ers wordt er besloten om déze deelnemers weg te sturen na het groepsoptreden: de Tuinkabouter en de Discobal moeten het toneel verlaten. Zoals altijd kan het panel niet geloven dat déze BN’ers schuil zaten achter het kostuum.

Deze BN’ers onthullen zich

Het is oud-keeper Hans van Breukelen die in het pak van de Discobal blijkt te zitten. Er werden hints gegeven over zijn identiteit. Zo was er een café te zien met een barkeeper, wat verwijst naar zijn oude beroep als keeper.

Panellid Carlo Boszhard slaat zichzelf op zijn hoofd na de onthulling. „Dit is mijn held”, aldus Boszhard. „Jij had het moeten weten”, zegt Van Breukelen. „Ik heb altijd verschrikkelijk van Hans genoten, en nog steeds”, verklaart Boszhard. Van Breukelen vond het „waanzinnig leuk” om bij The Masked Singer zijn „grenzen te verleggen”.

‘Wij stonden hier gisteren nog’

Daarna moet de Tuinkabouter zijn identiteit onthullen. Na hints als ‘dit rolletje is mij op het lijf geschreven’, het woord ‘perspectief’ en zijn benoeming als expert, is het fotograaf William Rutten die verstopt zit in het pak van de Tuinkabouter.

„Ik word niet goed”, schreeuwt panellid Gerard Joling. „Zie je nou dat je een oude rocker bent?” Aldus Loretta Schrijver. Buddy Vedder zegt nog dat Rutten „vals” is. Dat komt omdat hij zonder masker rond heeft gelopen bij The Masked Singer. Niet als deelnemer, maar natuurlijk als fotograaf. „We stonden hier gisteren nog”, lacht Rutten.

Verbazing om zangtalent

Rutten vertelt dat hij de hele tijd bang was om zich te verspreken toen ze een dag eerder persfoto’s aan het schieten waren op het podium. „Je denkt bij elke blik: die heeft iets door.” Ook kijkers zijn omvergeblazen door de onthullingen, en verbazen zich vooral om de zangkwaliteiten van ‘Tuinkabouter’ Rutten.



Stom dat de tuinkabouter al uit moest gaan vanavond…hij was zo leuk en zo goed!!!

Maar nóóit geraden dat daar @WilliamRutten in zat 👏#topgedaan#TheMaskedSinger pic.twitter.com/hg5zN4q6mS — 🍒~ Stippi Langkous~🍒 (@sweet_loulou82) November 24, 2023



Nou..d’r zit een beste stem in die kabouter..😱 Maar nog geen idee🤷🏼‍♂️#TheMaskedSinger pic.twitter.com/yMrqUmTJRE — Starbuck (@starbuck68) November 24, 2023



WTF😱 Als PSV fan had ik dit toch moeten weten😱 Echt verassend 😀#themaskedsinger pic.twitter.com/PgUyszvWQw — Starbuck (@starbuck68) November 24, 2023

The Masked Singer terugkijken kan via Videoland.

