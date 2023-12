Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Juichen en huilen om Joost Klein op het Songfestival: ‘Joost wié?’ tot ‘Nu al zin in!’

De kogel is door de Eurovisie Songfestival-kerk: Joost Klein gaat voor Nederland volgend jaar naar Zweden. Dat nieuws over ‘wie gaat’ zorgt jaarlijks voor een sociale media-bom en dat is ook deze ochtend weer het geval.

Positief, negatief, het komt natuurlijk allemaal langs. Metro zet een deel van de reacties op een rij: wat ‘vinden we’ van Joost Klein op het Songfestival?

Joost klein via gymnasium naar grote podia

Joost Klein is een echte Fries en werd 26 jaar geleden in Leeuwarden geboren. In die stad volgde hij het gymnasium, terwijl hij vanaf zijn 10de al op YouTube actief was. Sinds enkele jaren kunnen we hem volwaardig schrijver en muzikant noemen, met wapenfeiten als meewerkend aan de Boekenweek voor Jongeren en concerten op de mainstages van Lowlands en Pinkpop. Beide keren huilde de Fries tijdens zijn grote optredens, bij een nummer over zijn overleden vader en moeder.

Eh… wie?

Uiteraard hebben we op X weer de categorie mensen die niet verder komen dan ‘Joost wie’? Het gros van deze onwetenden zal via Google al lang hebben ontdekt dat Joost Klein op de grootste podia staat. Afgelopen zomer scoorde hij zelfs zijn eerste nummer 1-hit, met het nummer Friesenjung. Een paar van die reacties, zoals die van ene Prikkeldraaad (wel PVV-kenner):



Who knows #joostklein ? pic.twitter.com/YdPJMIZEJc — Alle !! Nederlanders weer op 1 PVV (@Prikkeldraaad) December 11, 2023



Nou ja even opgezocht. Hij kan in elk geval zingen. Heeft al eens opgetreden. Dat misten we vorig jaar allemaal #Joostklein — amber (@angelak1964) December 11, 2023



Joost Klein? Wie is Joost Klein? — Sarah 🇮🇱🇳🇱 (@mevrouwSaar) December 11, 2023



who is joost klein — Jen✨ (@jenxwanda) December 11, 2023

Juichen om Joost Klein

Sommige mensen balen van het nieuws, vooral omdat bekend is dat Numidia (Beste Zangers), The Jordan, Bankzitters en April Darby tot de laatste kanshebbers op de felbegeerde plek naar Zweden behoorden.

Er wordt verder ook volop gejuicht trouwens, nu bekend is dat Joost Klein Nederland op het Eurovisie Songfestival gaat tegenwoordigen. „Haha, ik ken Joost Klein niet maar heb er nu al zin in!! Hardcore met snor”, kijkt ene Carina op X vooruit.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Droom groot’

„Joost Klein, droom groot!”, roept Jordi. Dat is ongetwijfeld uit enthousiasme. „Joost Klein is natuurlijk een geweldige inzending voor Eurovision 2024″, vindt Karel. „Maar alle landen sturen natuurlijk geweldige artiesten. Over vijf maanden gaat we het weten.”



Een bijzonder telefoontje voor Joost Klein! Hij gaat Nederland vertegenwoordigen op het #Eurovisie #Songfestival! Gefeliciteerd! 🇬🇧 A very special phone call for Joost Klein! He will represent the Netherlands at the #esc2024 #Eurovision Song Contest @rauweboy pic.twitter.com/xKMPveqjar — Songfestival (@songfestival) December 11, 2023

Hieronder lees je nog enkele reacties over ‘onze kandidaat’ in Malmö.



Joost Klein, zijn naam is klein. Zijn daden bennen groot. — Anna J. 💎 (@Annajonky) December 11, 2023



JAAAA JOOST KLEIN FOR EUROVISION 2024!!!!! — Angi ✨ (@angelique020x) December 11, 2023



Alle 50 plussers janken dat Joost Klein naar het songfestival gaat ipv een type Gerard Joling pic.twitter.com/OcwGEodCow — 🔴⚪️ (@roadmanballer) December 11, 2023



Nou ja even opgezocht. Hij kan in elk geval zingen. Heeft al eens opgetreden. Dat misten we vorig jaar allemaal #Joostklein — amber (@angelak1964) December 11, 2023



Kom op, je kunt de morgen niet beginnen met het nieuws dat #JoostKlein ons vertegenwoordigt op het Eurovisie #Songfestival en niet publiekslieveling #Numidia. — Theo Teitsma (@theoteitsma) December 11, 2023



#ESC Voorstellen.

Dat wordt 'm, Joost Klein met een voorproefje "Ich bin ein Friesen Jung" https://t.co/SF5Lxt8Djn — Yolan op X 🪺 (@Hope19651) December 11, 2023



Goh wat een leuk bericht Joost Klein gaat ons vertegenwoordigen bij het ESF. Are you serious? 2024 start zo goed mensen! Yeah! #joostklein #songfestival pic.twitter.com/Zq1frtjAFE — Debbie (@worldofblissnl) December 11, 2023



JOOST KLEIN NAAR EUROVISIE YESS pic.twitter.com/EHg3lOI1ho — stella ☆彡 (@LVJYstell) December 11, 2023



joost klein naar eurovisie i know that’s right 🔥🔥🔥 — roos (@xroosvgroningen) December 11, 2023

Het Eurovisie Songfestival vindt dit jaar plaats op 7, 9 en 11 mei in Malmö. In 2023 won Loreen in Liverpool voor de zevende keer voor Zweden. Het thema is dit jaar wederom ‘United by Music’.

