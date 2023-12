Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Expeditie Robinson-kijkers verbaasd dat regel tijdens halve finale-proef ter plekke verandert

Gisteravond spande het erom: welke drie kandidaten belanden in de finale van Expeditie Robinson? Sommige kijkers zijn niet te spreken over een proef waarbij presentator Art Rooijakkers ter plekke de regels leek te versoepelen. Die viel in het voordeel uit van Ilse Paulis, ten koste van Mark Baanders en Jochen Otten.

De halve finale van Expeditie Robinson begon met een klim-en-klauterproef, waarbij de vijf kandidaten moesten hangen aan een rad dat steeds verder naar beneden hing. Willem won de proef, waardoor hij zich de eerste finalist van dit seizoen mocht noemen.

Dat hij daardoor de volgende proef zou missen, zou hem als vegetariër niet slecht uitkomen. Dat was namelijk de eetproef.

Eetproef in Expeditie Robinson

Wat stond er op het menu? Gekookte kippenpoten, de ogen van een tonijn en als toetje kregen de vier overgebleven kandidaten geitenballen geserveerd. Mark en Guido bleken ongelooflijk snel in de proef, maar Guido nét iets sneller. Trots was hij er niet per se op, maar wel heel blij: hij was finalist nummer twee van dit Expeditie Robinson-seizoen.

En dus zou het extra spannend worden, want in de laatste, beslissende proef in de halve finale kon nog maar één iemand een plek voor de finale verdienen.

Art Rooijakkers lijkt tijdens proef regels te versoepelen

Dat ging tussen Mark, Jochen en Ilse, die overigens haar plekje in de halve finale te danken had aan een meesterzet van Willem. De drie moesten in de aflevering van gisteravond in de proef eerst met een katapult en kleine steentjes vier bordjes omgooien. Daarna moesten ze een hindernisparcours afleggen om vervolgens schijfjes in een gat te sjoelen.

Maar bij het eerste onderdeel van de proef gebeurde volgens kijkers iets oneerlijks. Je moest de steentjes met je katapult aardig hard tegen de bordjes krijgen, wilden die naar beneden vallen. En dat lukte vaak niet, met name niet bij Ilse, terwijl ze haar steentjes wél vaak tegen de bordjes kreeg.

Dus zei presentator Art Rooijakkers dat je óók drie keer met een steentje tegen een bordje aan mocht gooien. Ook als het bordje dan niet zou omvallen, zou het tellen als punt. Hij leek die regel ter plekke bedacht te hebben, toen hij zag dat het onderdeel wat moeite kostte bij de kandidaten.

Expeditie Robinson-kijkers niet blij: ‘raar’ en ‘dit sloeg nergens op’

Uiteindelijk kon zij door deze regel door naar het volgende onderdeel, zonder daadwerkelijk alle bordjes om te gooien. Mark was daarentegen nog druk in de weer met katapult-schieten en ook Jochen was niet zo snel als Ilse. Dat kostte ze dan ook de kop, want Ilse won de proef.

„Raar, de bordjes moeten om. Regel wordt aangepast tijdens het spel”, zegt iemand. Een ander: „Wel een beetje raar dat ter plekke de regels worden veranderd bij die katapult, omdat het alleen Ilse niet lukt om eentje om te krijgen maar alleen aan te tikken. En dan wint zij ook nog.” Dit ‘sloeg nergens op’, zegt een andere kijker.



Raar, bordjes moeten om. Regel wordt aangepast tijdens het spel. RAAR.

🙄🤔 #ExpeditieRobinson @ExpeditieRobRTL — Sifra (@sifra100) December 10, 2023



wel een beetje raar dat ter plekke de regels worden veranderend bij die katapult omdat het alleen Ilse not lukt om eentje om te krijgen, maar alleen aan te tikken. En dan wint zij ook nog……#ExpeditieRobinson — Rob (@afcmartinellis) December 10, 2023



#ExpeditieRobinson jezus wat een vrouwenregel voor ilse.. sloeg nergens op… bordjes moesten gewoon om.. maar word ter plekke de regels aangepast… @RTL4 — Spoofeh (@Spoofeh88) December 10, 2023

Dat betekent dat het volgende week gaat tussen Willem, Guido en Ilse. Kijk de Expeditie Robinson-aflevering van gisteren terug via Videoland.

