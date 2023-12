Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Duo meldt zich bij politie voor fatale steekpartij Nijmegen

De politie heeft woensdagavond twee verdachten aangehouden voor de fatale ruzie en steekpartij aan de Couwenbergstraat in Nijmegen. De 21-jarige vrouw en een 18-jarige man uit Nijmegen meldden zichzelf rond 21.00 uur op het politiebureau.

Door de steekpartij zondagavond kwam een 38-jarige man om het leven. Deze week werd in het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de zaak. De politie is nog op zoek naar een derde verdachte. Van hem is een foto verspreid. De politie roept getuigen op zich te melden, evenals mensen die camerabeelden hebben.

Volgens de politie waren er die zondagavond veel mensen op straat. Drie mannen kregen bij winkelcentrum Hatert een conflict met een man en een vrouw, die in een donkere auto zaten. Er ontstond een vechtpartij, waar zich nog een andere man bij voegde. Nadat er gestoken was, gingen de vrouw en de twee mannen er in de auto vandoor.

De twee mannen die met het slachtoffer op straat liepen, een man van 61 jaar en een man van 34 jaar, zijn aangehouden omdat zij bij de vechtpartij betrokken waren. Zij zijn inmiddels weer vrij, maar blijven wel verdacht van de vechtpartij.

