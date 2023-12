Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verpakkingsloze onlinesupermarkt Pieter Pot failliet verklaard

De rechtbank in Rotterdam heeft de verpakkingsvrije onlinesupermarkt Pieter Pot donderdag failliet verklaard. Dat laat directeur en oprichter Youri Schoemaker weten. „Ik geef niet op. We gaan met de curator in gesprek over een mogelijke doorstart”, zegt hij in een reactie.

Schuldeiser pensioenfonds BPFL had het bankroet aangevraagd door een uitstaande schuld van 79.000 euro. In totaal heeft Pieter Pot 140 schuldeisers. Pieter Pot kampt al langere tijd met financiële problemen. Zo startte het onder andere een crowdfundingactie om van de schulden af te komen.

Schoemaker gaf eerder deze week aan dat crediteuren bereid waren om 800.000 euro aan vorderingen om te zetten in leningen. „Maar alleen als we donderdag uitstel krijgen”, zei hij toen. Het is nog niet bekend wie als curator is aangesteld.

Statiegeldsysteem

Het bedrijf had naar eigen zeggen zo’n 20.000 actieve klanten. Die bestellen hun boodschappen in glazen potten en flessen die via een statiegeldsysteem worden hergebruikt om op verpakkingsafval te besparen.

In februari verkochten de oprichters Pieter Pot aan de Delicatessenfabriek, een bedrijf dat de schoonmaak verzorgde van de glazen potten die Pieter Pot gebruikt om hun boodschappen in te doen.

