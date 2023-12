Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Loslippige Gerard Joling bij VI over gecanceld worden: ‘Mag daar eigenlijk niet over praten’

Gerard Joling schoof gisteravond aan bij Vandaag Inside. En daar kwam ter sprake dat hij ooit gecanceld werd. Iets waar hij van RTL niet meer over mag praten, maar wat hij bij de VI-heren toch deed.

Joling is niet bang om zijn ongezouten mening te verkondigen bij menig talkshow. Zo ook niet in zijn favoriete praatprogramma Vandaag Inside. En ook gisteravond nam de zanger geen blad voor de mond en konden kijkers wederom rekenen op een schunnig grapje hier en daar.

Gerard Joling werd gecanceld

Maar Joling was wellicht ook wat loslippig over zaken waar hij eigenlijk niet over mag spreken. Özcan Akyol haalt aan dat Joling ooit gecanceld werd. „Zonder dat je het zelf hebt uitgesproken.” Akyol vertelt dat Joling het programma Gerard en de Buitenlanders maakte over mensen met een migratieachtergrond. Een programma waarvan Joling vijf van de zes afleveringen maakte. „Ik mag er eigenlijk van RTL niet meer over praten. Maar om bijzondere redenen is dat nooit uitgezonden.”

Volgens Joling was het een van de mooiste programma’s dat hij ooit maakte. In dat programma ging de zanger met migranten naar het land van herkomst. Zo reisde hij naar Rusland, Suriname, Curaçao, Marokko en Polen. „Het ging ook over vooroordelen”, aldus de zanger.

Joling mag niet zomaar naar Vandaag Inside

RTL durfde dat niet uit te zenden. Volgens de VI-gezichten omdat er destijds een rel gaande was. „Ze vonden dat te gevaarlijk. Maar het was mooie televisie hoor”, aldus Joling. Wilfred Genee oppert dat het altijd nog uitgezonden kan worden. „En anders bij ons”, aldus Genee die bedoelt dat het programma wellicht op SBS wel uitgezonden mag worden.

Joling staat namelijk onder contract bij RTL. En mag alleen bij SBS verschijnen als het over zijn zangcarrière gaat. Johan Derksen haalt aan dat Joling niet bij VI zou komen als hij niet mag zingen. „Dat ligt een beetje gevoelig. Ik sta onder contract bij RTL”, aldus Joling. Volgens dat contract moet Joling een reden hebben om bij Vandaag Inside te zitten. Wilfred Genee grapt dat er 17 nummers op zijn nieuwe album staan. „Je kan nog 16 keer komen hierna.” Joling: „Dat ga ik ook zeker doen.”

