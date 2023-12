Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Frans Timmermans ziet gelijkenis tussen Geert Wilders en karakter uit Nemo

De Tweede Kamer debatteert over de verkiezingsuitslag. En daar kwamen ook Frans Timmermans en Geert Wilders tegenover elkaar te staan. En zag Timmermans een gelijkenis met Wilders een een karakter uit de animatiefilm Nemo.

Mocht het je ontgaan zijn, de PVV heeft de verkiezingen gewonnen. Maar dat kabinet dat is nog niet 1,2,3 gevormd. Want of het gedachtegoed van de PVV in lijn staat met de grondwet, staat ter discussie.

Frans Timmermans botst met Geert Wilders

Wilders verkondigt in het Tweede Kamer-debat dat de discussie over de grondwet en standpunten van de PVV in twee dagen is opgelost. „Ik beloof u meneer Timmermans, en u kunt mij geloven of niet, dat wij onze standpunten in lijn daarmee zullen brengen”, aldus de grote winnaar van de verkiezingen.

Timmermans antwoordt dat zijn vertrouwen in Wilders niet groot is. „U speelt de lieve ‘Milders’, de hele tijd.” Daarna haalt de GL-PvdA-leider aan dat Wilders een post over Pieter Omtzigt likete op social media. Een post waarin Omtzigt werd uitgemaakt voor een katholieke gluiperd. „Uw zelfbeheersing is nog niet helemaal op orde.”

Vergelijking met Nemo

Daarna verwijst Timmermans naar de animatiefilm Nemo. Daarin komt namelijk de witte haai Bruce voor. Een haai die besluit om vegetariër te worden. „Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai die hij altijd is geweest. Zo zie ik u, meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtstaat in dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen.”

Wilders: „Ik heb nu heel veel vergelijkingen die ik over u kan maken in mijn hoofd zitten, maar ik ga het niet doen. Ik ga me beheersen, ik ga daar boven staan. Ik oefen al een beetje voor minister presidentschap zoals u ziet.” Wilders benadrukt dat Timmermans vertrouwen in hem moet hebben. „Ik ben een man van mijn woord.”

Debat over verkiezingen

Wilders benadrukt dat de PVV zich aanpast aan de grondwet. Hij vindt het gek dat Timmermans gaat „schelden en met bloed” gaat dreigen. Waarna Timmermans reageert: „Ik kan nooit u verbeteren als het gaat om schelden en mensen belachelijk maken en wegzetten. Ik zal u heel nauwkeurig volgen. Want ik vind u een bedreiging voor de democratische rechtsstaat.”

