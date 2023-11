Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gerard Joling moet even iets kwijt bij Beau: ‘Met Timmermans aan de macht gaat het land naar de kloten’

Gerard Joling kan over elk denkbaar onderwerp meebabbelen, zo bleek gisteravond maar weer in talkshow Beau. Knappe mannen, zingen met een masker op, politiek? De Noord-Hollandse zanger draait er zijn hand niet voor om. Door de toestand van ons land vertrekt hij ook nog eens over de grens. Het levert standaard een hoop reacties op social media op.

Gerard Joling zat aan tafel bij Beau van Erven Dorens om een tv-show te promoten. Een nieuw seizoen van The Masked Singer van RTL 4 staat op het punt van beginnen en Joling is jurylid. Ook Monica Geuze en Ruben Nicolai praatten over het programma mee.

Gerard Joling over de knapste man McDreamy

Maar als Joling zich met andere onderwerpen gaat ‘bemoeien’ is dat doorgaans vermakelijker. Niet geheel toevallig vroeg Van Erven Dorens wat hij van acteur Patrick Demsey vindt. Deze ‘McDreamy’ werd gisteren uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld.

„Je hoeft geen homo te zijn om hem een knappe man te vinden”, gaf Gerard Joling meteen toe. „Ik ga daar liever ‘op leggen’ dan op een rol prikkeldraad.” Hoofdschuddend, maar met een glimlach, schakelde Beau maar door naar het volgende item.

En oh ja, de zanger heeft wel zin om volgend jaar een liedje in te sturen om aan het Eurovisie Songfestival mee te doen. De nu 63-jarige Gerard Joling vertegenwoordigde Nederland eerder in lang vervlogen tijden: 1988.



Gerard Joling wil hoe dan ook meedoen met het Eurovisie Songfestival. Hij heeft een liedje geschreven en stuurt deze volgend jaar in. En als hij niet voor Nederland mee mag doen, dan wil hij Denemarken of Luxemburg wel vertegenwoordigen. #BEAU pic.twitter.com/kp1o4IrY1s — BEAU (@BeauRTL) November 8, 2023

Verkiezingen op komst

Bij het onderwerp Tweede Kamer-verkiezingen ging orakel Joling pas echt even los. Politiek journalist Joost Vullings zat bij Beau om zijn licht te laten schijnen over de doorberekeningen van verkiezingsprogramma’s van zeven partijen. Over het stemmen en de politiek die recent achter ons ligt, wilde Gerard Joling ook nog wel iets kwijt.

„Ik heb altijd VVD gestemd”, zegt de artiest. „Maar ik vind wel dat Rutte, die de laatste jaren aan de macht was, zo ontzettend naar D66 ging en over links, dat ik er een beetje misselijk van werd af en toe. En mevrouw Kaag heeft er natuurlijk ook wel een redelijke bende van gemaakt. Dat voelde voor de buitenwereld, voor de mensen die ik spreek, zo als het doordrijven van haar zin die ze wilde hebben. Nu schreeuwt ze van de daken dat ze bedreigd is, wat ook heel erg is. Maar het is ook gewoon niet gelukt met mevrouw Kaag.”



Wie zit er in het pak van de Koala, Badeend en Druiventros? Vrijdag begint het nieuwe seizoen van The Masked Singer en gaat het grote raden weer beginnen! Met presentator @RubenINicolai en panelleden Monica Geuze en @gerardjoling blikken we vast vooruit. #BEAU pic.twitter.com/ladmwCo4jP — BEAU (@BeauRTL) November 8, 2023

Joling ziet vooralsnog de nieuwe VVD-leider Dilan Yeşilgöz wel zitten, dat lijkt hem „een topper”. Ze moet wat hem betreft alleen niet de deur voor de PVV voor een gezamenlijk kabinet op een kier zetten en even later weer dichtdoen. „Het is zo onduidelijk allemaal, ik weet nog niet waarop ik ga stemmen.”

Wat vindt Gerard Joling van Frans Timmermans dan?

We sluiten af met de mening van Gerard Joling over een nieuwe kanshebber op het premierschap, Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. De ‘koopkrachtkampioen die het geld bij de vermogenden haalt’, wat Joost Vullings betreft. Als het om een vermogend persoon gaat, is Beau snel terug bij de overal-over-meeprater.

Gerard Joling dus: „Ik ben bezig met een appartement in Monaco, dat had ik natuurlijk al twintig jaar eerder moeten doen. Maar als die Timmermans met GroenLinks aan de macht komt, dat ga ik écht verhuizen. Dan gaat het land naar de kloten kan ik je vertellen. Dat zeg ik uit de grond van m’n hart.”

Met de blik nog even op de camera gericht: „Niet naar links mensen… Stem niet links, het wordt een drama in dit land.” Beau van Erven Dorens vond het toen wel even mooi geweest.

Dit vinden enkele kijkers ervan:



Nederland kreeg vanavond naast een stemadvies ook een verhuisadvies bij @RTL4 @BeauRTL 😂 @gerardjoling verhuist uit ons mooie land bij premierschap #Timmermans — Marcel Blind 🌍 (@Marcel_Blind) November 8, 2023



@gerardjoling wat was ik het eens met je gisteren! Land gaat stuk met @PvdA @F__Timmermans . Zullen veel mensen vertrekken. — ART (@art_advice) November 9, 2023



De cijfers van het CPB liegen er niet om, maar de meerderheid vertrouwd liever op het gebral van Gerard Joling.

Dat is wat populisme en valse beeldvorming met ons hebben gedaan. https://t.co/4KfW7uWTb1 — Klaas 🇺🇦 (@Proesteman) November 8, 2023



Gerard Joling. Brrr. Egoistisch.En fout.

Waarom zit die bij Beau. Ga lekker naar Monaco. Maar dan ook geen inkomen meer uit NL weghalen… — Wouter Hollander (@WouterHollander) November 8, 2023



Tjezus, mag die etterbal v n Gerard Joling in hemelsnaam op 'uit'? Hij is bang dat hij steentje bij moet dragen aan de armen v dit land. Nog even Kaag affakkelen, kritiek op ontwikkelingssamenwerking en Timmermans afschilderen als ramp vr t land. #beau. Joling is zelf de ramp. — Ilse 🌹🌍😎 (@IlseDeckers) November 8, 2023



Zegt het voort, zegt het voort ! #GerardJoling leeft alleen voor zichzelf, huis vol met opgezette dieren, klimaat en milieu zegt hem niks en hij wil absoluut niet méér belasting moeten gaan betalen. Joling is typisch VVD 🥱🥴 https://t.co/LLiXCoHUyF — A. Biezeman (@ABiezeman) November 8, 2023

