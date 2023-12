Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dít zijn de nieuwe kandidaten van B&B Vol Liefde

De lovestories van Debbie en Paul en die van Joy en Daní zitten nog vers in het geheugen van de B&B Vol Liefde-fans. Maar inmiddels staat er alweer een nieuw seizoen op de drempel. Dit zijn de nieuwe kandidaten.

Het was hét programma van afgelopen zomer: B&B Vol Liefde. Hoewel het programma al een aantal seizoenen de tongen losmaakt, was het succes van afgelopen zomer uitzonderlijk. „Dit derde seizoen breekt alle records”, zei een RTL-woordvoerder tegen de NOS destijds.

Nu staan er opnieuw elf B&B Vol Liefde-eigenaren te trappelen om hun zoektocht naar de liefde op televisie bloot te geven. Wij stellen ze aan je voor.

Robert-Jan (57) uit Schotland

Robert-Jan woont nog maar kort permanent in de ongerepte Schotse hooglanden, maar oogt alsof hij er is geboren en getogen. Gehuld in een gilet en knickerbocker van tweed-stof en rijdend in een Land Rover, zoekt hij iemand die zijn Schotse levensstijl begrijpt. „Ik omschrijf mezelf als traditioneel, beschaafd, netjes, corporaal, ouwe corpsbal, buitenman. Misschien wel een ouwe kakker?”

Iris (57) uit Griekenland

Iris runt een B&B in het Griekse kustplaatsje Sparto. De 57-jarige zoekt een Pierce Brosnan aan haar zijde, vertelt ze. „Gasten vergelijken me weleens met Donna, de hoofdrolspeelster in de film Mama Mia.”

Dat die kans erin zit, acht ze zelf ook klein. Wat ze wel zoekt? „Een lieve, charmante, humorvolle partner die met mij van het goede leven in Griekenland wil genieten.”

Albert (63) uit Spanje in B&B Vol Liefde

Van een kleine bed & breakfast is bij B&B Vol Liefde-deelnemer Albert geen sprake. Met zijn veertiende eeuwse kasteel in Catalonië, is hij verantwoordelijk voor alle gasten in de 57 kamers die het herbergt. Het hotel heeft daarnaast ook nog eens twee zwembaden en twee restaurants.

Zijn relatie van achttien jaar is sinds kort over, maar hij is klaar voor een nieuwe liefde, zegt hij. „Ik ben er klaar voor. Kom maar, schatje.” Belangrijk bij dat schatje is dat ze avontuurlijk en aantrekkelijk is, met pit en levenservaring, legt de kasteeleigenaar uit.

Anja (70) uit Frankrijk

In het Franse Biches groet Anja iedere ochtend de eekhoorns en vogels. De eekhoorns zwaaien volgens Anja terug, ‘met hun staart, echt waar’. Maar dat gezelschap is niet genoeg voor de 70-jarige. „Wat lijkt het me fijn om weer eens heerlijk te zoenen”, zegt ze tegen Art.

Mike (35) uit Spanje

De in Spanje geboren en getogen Mike runt een B&B in de boerderij waar hij aan de Spaanse Costa is opgegroeid. Hij is klaar met de datingapps én met Spaanse vrouwen. „Ik voel soms echt dat het met Nederlandse vrouwen wat makkelijker is. Ik vind dat Nederlandse vrouwen niet zoveel zeuren: ‘We gaan jetski’en, ook al is het koud’.”

Wat die Nederlandse vrouw moet hebben? „Een sportieve meid die van dieren en van actie houdt.”

Arno (46) uit Frankrijk

Arno uit het Franse Payzac hoopt de kijkers met zijn klustalent te imponeren. „Doet het toch altijd goed? Een Nederlandse klusman op televisie?” In Frankrijk bouwt hij inmiddels een jaar aan droom, maar hij zoekt nog een leuke man aan zijn zijde. „Iemand die gezond en fit van lijf is. Ik vind het belangrijk dat iemand energie uitstraalt.”

Roland (59) uit Hongarije

B&B Vol Liefde-deelnemer Roland moet zijn nieuwe B&B nog op poten zetten. Hij woont sinds kort in zijn nieuwe woning een afgelegen Hongaars dorpje, maar in het land woont hij al langer. Hij houdt er een wat Spartaanse levensstijl op na, met een stoel met uitgezaagd gat dat als mobiel toilet dient. „Dit is luxe, vrijheid”, zegt hij. In alles. Ik heb geen brievenbus, niet eens een deurbel. Niks”, zegt Roland in B&B Vol Liefde.

Relaties zijn voor Roland net als auto’s, die houden er soms ook mee op. „Het moet nu maar eens een goeie auto zijn. En een hele mooie auto, waar ik eigenlijk de rest van mijn leven in kan blijven rijden.”

Henriette (61) uit Italië

Henriette leerde bijna veertig jaar geleden haar ex-man in Italië kennen en bleef er plakken. Ze heeft een B&B in het plaatsje Cesarolo en zoekt nu een Nederlandse man. „Ik vind het toch wel moeilijk met Italiaanse mannen dat ze niet zo goed zelfstandige vrouwen accepteren.” En dat past niet bij haar, heeft ze gemerkt. En dus zoekt ze een man uit haar thuisland.

Suzanne (58) uit Frankrijk

Suzanne is een naturistencampinghouder met een camping in de Dordogne. Belangrijk is dus dat de kandidaten die zich aanmelden openstaan voor die manier van leven. Sinds drie jaar is ze vrijgezel. Hoewel haar ex-man nog op hetzelfde terrein woont, heeft haar nieuwe liefde daar niets van vrezen, volgens Suzanne. Haar toekomstige partner moet iemand zijn die spontaan is, die haar onder de duim kan houden, zeggen haar zoon en zus.

Thijz (64) uit Frankrijk

Frankrijk is goed vertegenwoordigd dit seizoen. Ook Thijz woont in Frankrijk, in een oude watermolen. Daar is hij campinghouder en kunstenaar. Het leven midden in de natuur, noemt hij ‘mijn paradijsje’. „Maar ik hoop ook dat het ook het paradijsje wordt van iemand die het leuk vindt om hier te komen en er samen aan te werken. Te genieten van de liefde, de omgeving, de schoonheid van de lucht.” Wat hij mist? „De vraag: ‘Heb je trek in koffie?’ Of: ‘Je moet je scheren’.”

Mirjam (52) uit Zuid-Afrika

Mirjam is de enige deelnemer aan B&B Vol Liefde die flink zuidelijk op de aardbol woont. In het Krugerpark heeft ze haar eigen lodge, zonder hekken. Alle dieren kunnen vrij in en uit lopen. Haar nieuwe liefde moet daar het avontuur van in zien. „Ik zoek absoluut iemand met humor. Als je hier geen humor hebt, dan red je het niet.” Maar onder aan de streep komt het op de liefde voor haar aan, niet voor het werk. „Ik zoek een partner voor mij en niet voor de business. En ik zoek ook niemand die hier verliefd op hoeft te worden, hij hoeft alleen maar verliefd te worden op mij.”

Vorige Volgende

Reacties