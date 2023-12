Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mediabedrijf DPG Media wil RTL Nederland overnemen

Mediabedrijf DPG Media wil RTL Nederland overnemen. De twee bedrijven hebben daarover overeenstemming bereikt, liet DPG Media vrijdag weten.

DPG Media heeft met RTL Group afgesproken dat de naam RTL behouden blijft. DPG Media heeft het voornemen om RTL Nederland en RTL Nieuws onder leiding van Sven Sauvé als nieuwe divisie aan DPG Media toe te voegen. Met de voorgenomen overname is een bedrag van 1,1 miljard euro gemoeid.

„We geloven sterk in de toekomst van televisie & streaming waarbij de kracht van goede lokale programma’s en series cruciaal is”, stelt topman Erik Roddenhof van DPG Media. „RTL Nederland past daarmee heel goed bij DPG Media.”

Bundelen van krachten

Volgens Roddenhof is het bundelen van krachten noodzakelijk om succesvol te blijven: „We kunnen elkaar versterken met kennis, kunde en investeringen.” Topman Christian Van Thillo van DPG Media zegt te geloven dat „de consument zal blijven kijken naar goed gemaakt programma’s. Onze passie en kracht ligt bij lokaal gemaakte content, iets wat we bij DPG Media met al onze media doen.”

De voorgenomen overname is onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en wordt voorgelegd voor advies aan de betrokken ondernemingsraden. RTL Nederland stond al in de etalage. Een eerder plan van mediabedrijf Talpa om met RTL samen te gaan keurde de ACM af.

B&B Vol Liefde

Bij DPG Media werken 6000 mensen. Onder het bedrijf vallen merken als NU.nl, AD, Qmusic en Joe. RTL Nederland heeft achthonderd medewerkers. Het bedrijf is onder meer verantwoordelijk voor de zenders RTL4, RTL5, RTL7, RTL8, RTLZ en streamingdienst Videoland. Tot de grote hits van RTL behoren The Masked Singer, B&B Vol Liefde, The Voice, Expeditie Robinson, RTL Boulevard en Mocro Maffia.

Journalistenvakbond NVJ en mediabedrijf Talpa zeggen later met een reactie te komen. De NPO laat weten niet te reageren op de voorgenomen overname.

ANP

Vorige Volgende

Reacties