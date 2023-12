Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Russische schepen voor de Nederlandse kust: wat doen die daar?

Een stille dreiging, noemt het onderzoeksprogramma Pointer het. Al enige tijd worden verschillende Russische schepen gesignaleerd op de Noordzee. Precies op plekken die van groot belang zijn voor de West-Europese samenleving. „Als je iets zou willen saboteren, is dit wel het gebied.”

Iets meer dan een jaar geleden werd ontstonden er enorme lekkages bij pijpleidingen onder de Oostzee bij Zweden en Denemarken. Met de Russische invasie in Oekraïne eerder dat jaar keken de ogen veelal dezelfde kant uit. De lekkages waren geen ongeluk, maar zouden een opzettelijke sabotageactie van Rusland zijn, zo werd gedacht.

Russische schepen blijven hangen

Afgelopen zomer en najaar voeren twee Russische schepen op de Noordzee, bleek gisteravond uit onderzoek van Pointer. Nu is het toegestaan om door internationale wateren te varen, maar de plekken waar deze schepen zich stilletjes ophouden, maken toezichthoudende instanties argwanend. „We zagen wel een tendens dat de schepen niet alleen maar doorvoeren, maar ook daadwerkelijk bleven hangen op bepaalde delen van de Noordzee”, zegt oud-commandant van de marine Rob Kramer.

Zo werd er afgelopen zomer een Russisch schip getraceerd dat uiteindelijk tien dagen pal voor onze kust bleef rondhangen. Waarom precies? „Wat we in elk geval zien is dat het een gebied is waar heel veel leidingen liggen. Heel veel stroomkabels, datakabels, gasleidingen. Windparken zijn er in de buurt. Dus dat kan een heel interessant gebied zijn voor Rusland om in kaart te brengen. Als je iets zou willen saboteren, is dit wel het gebied”, legt Pointer-onderzoeksjournalist Peter Keizer uit.

Schip bij Brits windpark

Afgelopen najaar was het opnieuw raak. Toen werd er een onderzoeksschip bij een Brits windpark op de Noordzee gesignaleerd.

Uit een rapport van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) blijkt dat de dreigingen op de Noordzee nauwelijks in kaart zijn gebracht en dat ook niet duidelijk is wie eindverantwoordelijk is voor de veiligheid daar, legt HCSS-analist Patrick Bolder uit. „Juist het feit dat we afhankelijk zijn van de Noordzee is het voor de Russen heel interessant om te kijken waar de gevoeligheden liggen in het kader van hybride-oorlogsvoering. Oorlogsvoering zonder tanks, vliegtuigen, schepen, kogels en bijna zonder mensen.” Oorlogsvoering die zich richt op het verstoren van het normale leven.

Mini-onderzeeërs en onderwaterdrones

Wat die Russische schepen daar precies uitspoken is niet duidelijk. Gaan ze bijvoorbeeld met mini-onderzeeërs of onderwaterdrones het water in? „We hebben sterke vermoedens dat dat wel gebeurt. Als je dat onderzoeken van de zeebodem met kabels en pijpleidingen goed wil doen, dan heb je systemen nodig die verkenningen kunnen uitvoeren.”

En dus moet er snel actie ondernomen worden, stelt Kramer. „Ik denk dat we nog wel op tijd zijn, mits we nu doorpakken. Stoppen met praten, dingen doen, handen ineen slaan, zorgen dat die coördinatie goed op orde komt en dat er een eenhoofdige leiding komt over de Noordzee.”

