Al Jazeera-journalist die gezinsleden verloor in Gaza zelf gewond

De journalist van Al Jazeera die eerder in de oorlog tussen Hamas en Israël meerdere gezinsleden verloor, is nu zelf gewond geraakt. Wael al Dahdouh werd in Khan Younis getroffen bij een raketinslag, meldt zijn werkgever Al Jazeera. Een collega raakte eveneens gewond.

De Arabische zender zond beelden uit waarop te zien is hoe Al Dahdouh bebloed het Nasserziekenhuis in Khan Younis wordt binnengebracht. Hij deed samen met zijn collega Samer Abu Daqqa verslag van een Israëlische aanval op een school toen ze door de droneaanval gewond raakten, meldt de zender. Abu Daqqa zou nog vastzitten op de plek van de aanval.

Verslaggever Al Dahdouh kwam eind oktober in het nieuws omdat zijn vrouw, dochter van 7, zoon van 15 en kleinkind van 1,5 omkwamen door een luchtaanval. Vier andere kinderen, destijds tussen de 23 en 12 jaar oud, raakten gewond.

