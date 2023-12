Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Slimste Mens-kijkers met kromme tenen voor tv: ‘Niet leuk meer dit’

Voor veel De Slimste Mens-kijkers was gisteravond de maat vol. Het trio dat de quiz speelde, had volgens hen dermate weinig kennis dat de essentie van het spel verloren ging. „De slechte staat van ons onderwijs in 45 minuten.”

De kandidaten van De Slimste Mens-aflevering gisteravond konden op weinig sympathie van de kijkers rekenen. De gemiddelde leeftijd lag uitzonderlijk laag. Zo zijn YouTuber Raoul de Graaf, rapper Gotu Jim en zangeres Julia Schellekens, alle drie nog geen dertig. Philip Freriks noemde het ‘misschien wel de jeugdigste aflevering ooit’, met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar.

Laag niveau in De Slimste Mens volgens kijkers

Maar volgens de kijkers lag vooral het niveau van hun kennis laag en online kregen de kandidaten de wind van voren.

Vorige week zagen fans van het programma nog hoe B&B Vol Liefde-Paul Visser in de dagfinale van De Slimste Mens op de valreep wist te winnen van actrice Barbara Sloesen. Tot op de laatste seconde kan het spelletje verrassend blijven. Maar voor fans gisteravond was er weinig verrassends aan. Zij zaten vooral met gekromde tenen voor de buis en ergerden zich aan het niveau, bijvoorbeeld omdat atleet Femke Bol door geen van de drie deelnemers werd herkend.

Verbazing over finale

Nieuwkomer De Graaf ging er met 284 seconden met de dagwinst vandoor, waardoor Gotu Jim (170 seconden) en Julia Schellekens (214 seconden) het tegen elkaar moesten opnemen in de volgende ronde. En wat daar gebeurde verbaasde de kijkers van De Slimste Mens helemaal.

Wanneer de twee werd gevraagd wat ze van de geit weten, kwam Schellekens met een opmerkelijk antwoord: „Sneeuwwitje en de zeven geitjes.” Daarna barste het los op X. „Sneeuwwitje en de zeven geitjes. Ik stik bijna help!!”, reageert iemand. „Sneeuwwitje en de 7 geitjes. Wie kent het sprookje niet?”, zegt een ander. „De slechte staat van ons onderwijs in 45 minuten”, zegt weer een ander.

Als hen daarna wordt gevraagd wat ze van Gelderland weten, komen ze niet verder dan te benoemen dat het een provincie is. Uiteindelijk wist Gotu Jim de score van Schellekens naar nul te spelen, en gaat hij samen met De Graaf door naar de volgende aflevering.



Niet leuk meer dit. #deslimstemens — José Klappe (@JKlappe) December 27, 2023



De lage totaalscores zeggen genoeg. Ze kunnen beter stoppen met #deslimstemens of stoppen met de zogenaamde BN’ers. — Fiep (@Fiep88902104) December 27, 2023



