‘Zinderende finale’ van De Slimste Mens brengt deze winnaar voort: ‘Dit had ik niet gedacht’

Wie is de slimste mens? Daar bracht de finale van het KRO-NCRV-programma De Slimste Mens antwoord op. Is het dichter Martin Rombouts? Actrice Anniek Pheifer? Of bioloog Mátyás Bittenbinder? Kijkers zijn in ieder geval laaiend over de uitkomst: „Wat een zinderende finale!”

Het begin van het seizoen werd echter niet bepaald warm ontvangen: „Tenenkrommend slecht”, vonden kijkers destijds. Gelukkig kwam daar verandering in, mede door publieksfavoriet Erik van Looy die het niveau omhoog krikte. Helaas heeft de ‘absolute held’ van De Slimste Mens het podium vroegtijdig moeten verlaten.

De nummer één van het klassement

„De nummer één van het klassement wist al weken dat hij in de finale zou zitten: dichter Martin Rombouts”, aldus presentator Philip Freriks. En de finale-aflevering van De Slimste Mens scoorde goed: bijna drie miljoen kijkers zwaaide het quiz-programma af. Daarmee was de uitzending verreweg de best scorende aflevering van het 21ste seizoen.

Freriks is benieuwd naar de outfit van Rombouts: „Je ziet er schitterend uit, heeft het een speciale betekenis?” Rombouts legt uit dat zijn outfit „kennis” moet uitstralen, maar ook „strijdbaarheid.” „Jij bent de gedoodverfde winnaar. Zie jij dat ook zo?” Is de vraag aan Rombouts. „Ik ben er in ieder geval heel erg gespannen over”, is de reactie van de dichter. „Ik liep al gespannen door de kledingwinkel, waar ik deze outfit heb gekocht, heen. Zo van, ik moet nu de ultieme outfit vinden want dan heb ik in ieder geval dat goed gedaan. Zo loop ik al weken rond.”

Finale De Slimste Mens

Hopelijk is de spanning gezakt bij Rombouts nu bekend is geworden dat de dichter er met de titel ‘de slimste mens’ vandoor mag gaan. Rombouts won in het finalespel van Pheifer. Genoeg kennis over het jachtluipaard gaf de doorslag en hij speelde daarmee de tijd van Pheifer helemaal weg. Maar vóór die doorslag moet er natuurlijk eerst een grap gemaakt worden, want bioloog en De Slimste Mens-finalist Mátyás Bittenbinder heeft voor de gelegenheid weer een exotisch dier meegenomen naar de quiz.

En dat heeft een betekenis. De twee wandelende takken, legt Bittenbinder uit, staan symbool voor de winnende aanhouder. Het mannetje zit namelijk al twee maanden op de rug van het vrouwtje, te wachten totdat ze kunnen paren. „Wie weet dat ik, door aan te blijven houden, ook wel de slimste mens kan worden.” Presentator Freriks laat het publiek even goed lachen: „Ik vind dit wel een goede. Want vrouwen beklagen zich er nog altijd over dat het voorspel zo kort duurt.”

‘De winst pakken, dat had ik niet gedacht’

En dan is daar het zenuwslopendste moment van De Slimste Mens: het finalespel. De woorden ‘cheeta’ en ‘snel’ komen nog langs voordat Rombouts de tijd van Pheifer heeft weggespeeld. Op het moment dat dichter Martin Rombouts de winst behaalde, had hij een heel persoonlijke gedachte, zegt hij tegen ANP. „Ik dacht: dit had m’n moeder leuk gevonden.” De moeder van Rombouts is een jaar geleden overleden.

Dat Rombouts de NPO-kennisquiz zou winnen, had hij nooit gedacht. „Ik had gedacht dat ik het wel oké zou doen als ik mijn zenuwen onder bedwang zou houden”, aldus de dichter. „Ik had afleveringen teruggekeken en dacht: volgens mij ben ik wel goed genoeg om een aflevering door te gaan. Maar de winst pakken, dat had ik niet gedacht.” Kijkers zijn tevreden over de uitkomst en feliciteren Rombouts met de overwinning.



Wow dat was een zinderende finale van de Slimste Mens! Wat een winnaar hee! (Ik ga niet spoilen) #slimstemens #finale #npo1 — Geert Braam (@geertbraam96) February 10, 2023



Super leuk dat een dichter de slimste mens wint, zo kort na de poëzieweek. Proficiat Martin Rombouts. https://t.co/xi3vrES2U8 — Anita Ham (@Anita05304793) February 10, 2023



Hartelijk gefeliciteerd @MartinRombouts met het winnen van De Slimste Mens! Geweldig gedaan jongen. 👍🏻❤️👊🏻❤️👍🏻❤️👊🏻❤️👍🏻❤️👊🏻#slimstemens #deslimste — Lou Lewinsky 2 (@lewinskylou2) February 10, 2023

Je kunt De Slimste Mens terugkijken via NPO Start.