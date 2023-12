Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Bloedordinaire’ burenruzie in Mr. Frank Visser: ‘Waarom laat jij kadetten aan buurvrouw zien?’

Buurvrouwen Joyce en Tatiana kunnen elkaar niet luchten vanwege een coniferenconlict. Mr. Frank Visser buigt zich op tv over de kwestie, waarvan presentator Victor Brand concludeert dat het een ‘bloedordinaire’ burenruzie is.

In Schiedam is een heus coniferenconflict ontstaan tussen de buurvrouwen Joyce en Tatiana. Volgens Joyce heeft Tatiana ongevraagd haar coniferen vernield. Maar zij concludeert op haar beurt dat Joyce zelf haar heg heeft verwaarloosd. In de vorige aflevering bleek overigens ‘takkenherrie’ van tjilpende vogeltjes reden genoeg tot een burenconflict.

Flinke burenruzie tussen buurvrouwen Joyce en Tatiana

Joyce constateert dat er een soort oorlog is uitgebroken tussen haar en de buurvrouw. Ze irriteert zich ook behoorlijk aan het liefdesleven van Tatiana, die nogal wat mannen over de vloer krijgt. Ook de mannen die bij haar over de vloer kwamen, bemoeiden zich met de ruzie tussen de twee buurvrouwen. De boel liep uit de hand toen Joyce een aantal kunst-kraaien op de schutting plaatste en Tatiana die met haar bezoek van de schutting gooide. Joyce heeft een video van dat voorval waarop te zien is dat er behoorlijk wat over de schutting gescholden wordt.

Presentator Victor Brand is er ondersteboven van. „Ik dacht ik al een boel mee had gemaakt in dit programma, maar dit is next level“, zegt hij.

Vulgaire taal in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Tatiana is niet op haar mondje gevallen en stoort zich mateloos aan het feit dat buurvrouw Joyce haar de hele dag in de gaten houdt. Ze liet zelfs een keertje haar broek zakken richting de buurvrouw, toen die vanaf het balkon commentaar gaf. Tatiana doet ook nog even voor de camera van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak voor hoe ze dat deed. „Je laat toch niet zomaar je kadetten aan de buurvrouw zien?”, vraagt Brand verbaasd. Maar volgens Tatiana mogen haar mooie kadetten best gezien worden.

Brand haalt de ruzie over de kraaien aan en de woorden die hij op de video daarover heeft gehoord. „Ik durf het eigenlijk niet te herhalen. Dat ze zich eens goed moet laten vingeren. Dat ze een geil wijf is. Allemaal hele nare dingen”, aldus Brand.

Victor Brand: ‘Bloedordinaire burenruzie’

Maar volgens Tatiana haalt Joyce ook genoeg streken uit. Ze noemt op dat de buurvrouw een rouwkaart van haar vader, die verkeerd bezorgd was, retour afzender stuurde. Daardoor kwam de rouwkaart pas vier tot vijf weken later bij Tatiana terecht. Het is volgens Brand allemaal uitgemond in een ‘bloedordinaire’ burenruzie.

De twee treffen elkaar om het coniferenconflict te bespreken. Joyce zegt dat de ‘mannen’ van Tatiana zich bemoeiden met de heg. Volgens Tatiana is Joyce gewoon jaloers. „Die toenmalige vriend. Hoe heet ‘ie? Gerrit, Frits, Jan, Piet, Joris en Corneel”, somt Joyce op. Waarna Tatiana wederom stelt dat Joyce jaloers is. „Je bent een gefrustreerde oude vrouw. Je weet wie er in mijn bed ligt. Daarom zei ik: ‘Ga eens vingeren, dan heb je ook nog eens een leuke dag'”, aldus Tatiana.

Contactverbod voor de buurvrouwen

„Vulgaire beschuldigingen”, aldus Joyce. En ook Brand beaamt dat het „bloedordinair” is om dat soort dingen te zeggen. Ook de rouwkaart komt nog ter sprake, maar volgens Joyce heeft ze dat op de officiële manier opgelost.

Mr. Frank Visser buigt zich over de kwestie. Volgens hem heeft Tatiana niet bewust de coniferen vernield. Daar krijgt Joyce dan ook geen schadevergoeding voor. Tatiana krijgt op haar beurt geen schadevergoeding voor de kleinigheden die tijdens de ruzies zijn gesneuveld in haar tuin. Wel moet Joyce iets doen aan een woekerende klimop in de tuin van Tatiana. Maar het belangrijkste is volgens de televisierechter toch wel de bejegeningen van de buurvrouwen naar elkaar toe. „Dit kan zo niet langer”, concludeert hij. Hij legt beide dames een contactverbod op.

‘Houd die broek hoog’

Tatiana voelt zichzelf een winnaar en ook Joyce is blij met het contactverbod. „Ik zou zeggen: ‘Koop een riem en bretels en houd die broek hoog'”, adviseert Brand Tatiana nog.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"als je hem zover snoeit dan gaat ie dood. Maar als je er dan ook nog schroeven in draait, dan gaat ie nog dooier!" Ik ga stuk 🤣#mrfrankvisser — Donna 🐝🖤 (@ladisputeflower) December 29, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het verschil tussen die twee kan ook niet groter zijn. Het tuttige vrouwtje versus de straatmeid. 😉😁#mrfrankvisser — Monique Stegehuis (@stegehuisje1970) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is weer tijd voor de typisch Nederlandse beschaving bij #mrfrankvisser — Wilma Hietbrink (@HietbrinkWilma) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mrfrankvisser Die Victor! Kiest partij. — Elly van Asperen (@EllyDriebergen) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vind beide dames heel apart maar Joyce spant toch wel de kroon #mrfrankvisser — 𝓢𝓸𝓷𝓳𝓪 (@Sonjax_gr) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat van die rouwkaart is echt heel laag! Er zijn belangrijkere zaken dan je burenconflictje. Niet normaal! #mrfrankvisser — Claudia (@_cloudy_a) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is tenminste ruzie om iets #rouwkaart wie doet dat wow #mrfrankvisser — Jessika de Bruin (@jessikad_de) December 28, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een rouwkaart terugsturen, terwijl je die gewoon bij de buurvrouw in de bus kan doen. Dit is opzettelijk iemand nog meer pijn doen. #mrfrankvisser — Romy Online (@OnlineRomy) December 28, 2023

Je kijkt Mr. Frank Visser Doet Uitspraak terug via KIJK

Vorige Volgende

Reacties