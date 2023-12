Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Erik krijgt diep inzicht na cacaoceremonie in Ik Vertrek-special: ‘Brigitte is gonna kill me’

De uitwisseling van stellen in de special Ik Vertrek: Even Weg levert menig koppel diepe inzichten over hun bedrijf op. Maar deelnemer Erik zag in de Dominicaanse Republiek zijn liefde voor zijn partner Brigitte van een hele andere kant. „Ik weet dat Brigitte dit haat.”

Voor veel stellen is het kijkje in elkaars keuken een feest op zich. In de Ik Vertrek: Even Weg-special kunnen ervaren deelnemers zien hoe hun collega’s over de grens hun tijd indelen, ruimte maken voor ontspanning naast de eigen onderneming en zorgen dat gasten een zorgeloos verblijf hebben.

Gisteravond bezochten chambres d’hôtes-houders Erik en Brigitte uit Frankrijk Estée en Taïf in de Dominicaanse Republiek, en andersom. Erik en Brigitte vielen al eerder op vanwege hun wat hobbelige klusavontuur zonder de Franse taal machtig te zijn.

Donald Duck op een bankje

Tijdens een cacaoceremonie met het mindful-koppel Taïf en Estée, komt Erik plotseling tot inzicht. De ceremonie hoeft van hem niet zo nodig, maar helemaal verschrikkelijk is het niet. „Tot twee minuten van tevoren dacht ik: ik ga lekker op een bankje liggen en de Donald Duck lezen.”

Maar dat hij de cacaoceremonie een kans gaf, levert hem een nieuw levensinzicht op: „Het belangrijkste dat ik eruit gehaald heb is de liefde voor elkaar, dat het daarom draait”, zegt hij terwijl hij Brigitte aankijkt. „Dat we niet moeten vergeten samen ontzettend veel lol te hebben. We zijn niet de types die altijd zeggen: ‘Ik hou van je’.”

Tattoo in Ik Vertrek

En die woorden wil de Ik Vertrek-deelnemer vereeuwigen, dus gaat hij als verrassing naar een lokale tattooshop om de ‘B’ op zijn schouder te laten tatoeëren. „Brigitte is gonna kill me”, zegt hij tegen de tatoeëerder. „Ik weet dat Brigitte het haat wat ik nu ga doen en dat vind ik juist zo leuk.”

Bij thuiskomst kan Brigitte nauwelijks geloven wat er op zijn schouder staat: „Nee, niet waar. Dat is een plakplaatje.” Even later dringt het tot haar door. „Je bent niet goed! Ik moet gewoon even wennen.” Als het wat gezakt is, kan ze de charme ervan inzien. „Nou het is wel heel lief.”

