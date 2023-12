Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Takkeherrie’ in Mr. Frank Visser doet uitspraak: ‘Is gewoon niet normaal’

Tjilpende vogeltjes het toppunt van rust? Niet voor de eisers van de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Voor hen is het gekmakend gekwetter. En veel kijkers moesten ze daar gelijk in geven.

In het vorige seizoen van Mr. Frank Visser Doet Uitspraak smulden kijkers nog van de grofgebekte Jannie die de bomen van de buren maar wat graag zag verdwijnen. De vrouw deinsde niet terug voor een potje schelden. Woorden als: „klerezooi”, „klote boom”, „klote buren”, „klootzakken”, „pleuriszooi”, „mongool”, „debiel” en „teringgelul”, passeerden regelmatig de revue.

Gisteravond stond een ander tuinissue centraal in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. De volière van buurman Fred maakt het stel Jan en Jeanny gillend gek. ‘s Ochtends om vijf uur worden ze gewekt door allerlei tjilpende vogels en in de tuin zitten irriteert hen na een paar minuten. „Even serieus jongens, mag het even één seconde stil zijn?”, klinkt de wanhoopskreet van Jeanny over de immer doorkwetterende vogels.

Hoogopgelopen ruzie in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak

Tijdens een ernstige covid-infectie met longonsteking is de maat vol. „Dit klinkt zo hard bij ons in de slaapkamer. Jeanny is ziek, kan het wat rustiger”, liet Jan aan Fred weten, zegt hij. „De lijsters zette hij een week in de schuur. Langer kon niet, dat was dierenmishandeling.” Maar na twee dagen zijn de vogels weer terug. Inmiddels is de ruzie zo hoog opgelopen dat ze de hele volière wegwillen.

Maar voor Fred zijn de twintigtal vogels zijn lust en zijn leven en hij piekert er niet over om ze weg te doen, legt hij uit in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak. Volgens hem valt de geluidsoverlast ook enorm mee, slapen de vogels ‘s nachts en zijn Jan en Jeanny de enigen die over de vogels klagen. En bovendien klagen de buren volgens hem over allerlei geluiden die ze horen. „Ze horen mijn droger ‘s nachts aan staan, muziek ‘s nachts.”

Maar kijkers kunnen Jan en Jeanny wel begrijpen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Met mijn no filter brain zou ik ook knettergek worden hoor.. #mrfrankvisser — Antoinette Winters (@twetjewinters) December 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op een gegeven moment is het toch wel genoeg met die kut vogels?

Ik woon bijna in de bossen en geniet echt wel van vogels in de tuin. Ik voer ze zelfs in de winter.

De herrie bij Fred is gewoon niet normaal. #mrfrankvisser — Paulus de camping kabouter. (@terptm) December 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo'n grote hoeveelheid vogels in een tuintje in een woonwijk is echt niet goed. Niet voor de omwonenden. Niet voor de vogels zelf. Wat een takkeherrie. #MrFrankVisser — niec (@nniieecc) December 21, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En ook volgens Mr. Frank Visser is er sprake van ‘onaanvaardbare verstoring van de nachtrust’, oordeelt hij. Daarom moet het aantal vogels verminderen en moeten de vogels ‘s nachts in een nachthok gestopt worden. „Wij zijn blij dat we ‘s nachts weer kunnen slapen”, reageert Jeanny op het verblijf.

Reacties