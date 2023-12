Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geen sigaretten bij de AH en meer veranderingen in de supermarkt vanaf 1 januari

Boodschappen doen vanaf 1 januari kan, ondanks de dalende inflatie, toch nog duurder uitvallen. Door verschillende nieuwe regels van het kabinet, kan het in de supermarkt in het nieuwe jaar net even anders zijn. Hier de belangrijkste veranderingen in de supermarkt op een rij.

Eerder zette Metro al uiteen wat 2024 je extra kan opleveren of kosten. Zo gaat het salaris voor de meeste mensen omhoog en gaan werkenden met een minimumloon er het hardst op vooruit. Ook wordt de belasting op vliegen hoger, die stijgt van 26,43 euro naar 29,05 euro voor iedere vertrekkende passagier.

Duurdere frisdrank

Maar ook bij je dagelijkse rondje door de supermarkt kun je volgend jaar verschil gaan merken. Zo wordt je blikje frisdrank en je pak havermelk vanaf 1 januari een stuk duurder. De overheid wil het drinken van drankjes waar veel suiker in zit ontmoedigen en heft er daarom meer belasting over.

Dat plantaardige alternatieven voor zuivel, zoals havermelk, daar ook onder vallen, hield de gemoederen dit jaar flink bezig. Ook al zit er in die vervangers weinig suiker, toch worden ze in de maatregel meegenomen. Dat komt doordat de overheid de Schijf van Vijf als uitgangspunt neemt, zei hoogleraar Voeding en Gezondheid Jaap Seidell tegen EenVandaag. Ook alcoholvrij bier valt hieronder.

Per liter van een drankje dat onder de suikertaks valt, betaal je 26 cent belasting. Dat is een stijging van ongeveer 17 cent per liter.

Duurdere drank en sigaretten

Tegelijkertijd gaat de accijns op alcohol en tabak omhoog vanaf 2024. De accijns op alcohol stijgt met 8,83 procent. Volgens Horeca Nederland is dit in de praktijk een verwaarloosbaar bedrag van ongeveer 1 cent voor een glas bier of wijn. Een krat bier wordt ongeveer 27 cent duurder.

Voor zwaardere alcoholische dranken, zoals speciaal bier, is de accijns vanaf 2024 gekoppeld aan het alcoholpercentage. Hoe sterker het bier, hoe hoger de accijns.

De belasting voor tabak stijgt met 0,60 euro tot 7,81 per pak. In praktijk zal een pakje vanaf april 2024 ongeveer 11,10 euro gaan kosten.

Sigaretten uit de supermarkt

Rokers en vaste klanten van de Albert Heijn kunnen vanaf maandag niet meer bij deze supermarkt terecht voor een pakje sigaretten. Vanaf het nieuwe jaar stopt de Albert Heijn met de verkoop van tabak. Vanaf 1 juli 2024 gaat een verkoopverbod van tabak in voor alle supermarkten in Nederland. De Albert Heijn stopt hier al eerder mee, vanaf 1 januari dus al.

