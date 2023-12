Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Europese Commissie wil bescherming wolf terugschroeven

De Europese Commissie wil wolven minder strikt beschermen. Daardoor zouden ze sneller verjaagd of afgeschoten kunnen worden. De commissie is gevoelig voor het beklag van onder meer boeren en lokale bestuurders dat de wolf „een echt gevaar” is geworden, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

Om de weg vrij te maken voor het beteugelen van de wolf moet een dierbeschermingsverdrag uit de jaren zeventig worden gewijzigd, stelt de commissie. Ze vraagt de EU-lidstaten om die Conventie van Bern aan te passen. De wolf zou niet meer onder de ‘strikt beschermde’ soorten moeten vallen, maar onder de ‘beschermde’ soorten. De EU kan daarna haar eigen regels navenant aanpassen.

Sinds de wolf is teruggekeerd in Nederland en andere Europese streken waaruit hij was verjaagd, is het dier middelpunt van een fel debat. Boeren klagen dat hun vee niet langer veilig is. Natuurbeschermers zijn juist blij met de terugkeer van het inheemse roofdier.

‘Grote schade’

Het besluit van de commissie komt er op aandringen van het Europees Parlement. Toen dat een jaar geleden vroeg om het intomen van de wolf, reageerde het dagelijks bestuur van de EU nog afwerend. Maar na raadpleging van „overheden, wetenschappers en andere belanghebbenden” gaat de commissie nu om.

SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen, een van de pleitbezorgers van het aanpakken van de wolf, spreekt van „heel goed nieuws! Regio’s krijgen eindelijk de kans om de wolf te beheren. Precies wat we jarenlang bepleitten, wegens de grote schade aan vee en wild en omdat de wolf geen bedreigde soort meer is in Europa”.

